Художники Бурятии украсили фасады сельских школ

Масштабный социокультурный проект «САЙНУУ!» стартовал в трех новых школах Бурятии.

В первой части проекта «САЙНУУ!» бурятские художники встречались с жителями близлежащих районов и учащимися трёх новых школ, построенных при поддержке дочерней структуры ВЭБ.РФ – ПроШколы. Это Иволгинская общеобразовательная школа №3, школа Поселья и общеобразовательная школа №108. Вместе они разработали эскизы, после чего художники приступили к работе и нанесли муралы на фасады зданий.

Ко Дню учителя, 5 октября, школьники вместе с художниками закончили раскраску и внутренних стен школ.





Эскизы изначально нанесли бурятские художники, а раскрашивали работы уже непосредственно учащиеся, что подчеркнуло их особую роль в развитии родной школы.

6 октября в новом корпусе школы Поселья состоялся праздник «САЙНУУ! КНИГА (НОМ)». Это следующий этап проекта, цель которого развить интерес жителей к локальной литературе. На сайте проекта и в школах размещены афиши со ссылкой на электронную библиотеку бурятской литературы на сайте soyol.ru. Кроме того, в школы, участвующие в «САЙНУУ!», переданы книжные наборы с краеведческими изданиями (на русском языке) и литература на бурятском языке.







«Отрадно, что «САЙНУУ!», начатый как проект по социокультурному сопровождению строительства новых школ и запуска нового общественного транспорта в Бурятии, стал основой для создания локального бренда Улан-Удэ и сейчас активно дополняется новыми предложениями жителей. Как инициатор и один из организаторов, рад этому развитию событий и благодарен всем, кто присоединяется к проекту и предлагает свои инициативы»,

- отметил директор – координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов.











Фото: скриншот из видео "Сайнуу!"; фотограф Баир Мансорунов