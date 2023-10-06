Культура 06.10.2023 в 17:31

Художники Бурятии украсили фасады сельских школ

В республике реализуют социокультурный проект «САЙНУУ!»
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Текст: Евгения Гармаева
Художники Бурятии украсили фасады сельских школ

Масштабный социокультурный проект «САЙНУУ!» стартовал в трех новых школах Бурятии.

 В первой части проекта «САЙНУУ!» бурятские художники встречались с жителями близлежащих районов и учащимися трёх новых школ, построенных при поддержке дочерней структуры ВЭБ.РФ – ПроШколы. Это Иволгинская общеобразовательная школа №3, школа Поселья и общеобразовательная школа №108. Вместе они разработали эскизы, после чего художники приступили к работе и нанесли муралы на фасады зданий.

 Ко Дню учителя, 5 октября, школьники вместе с художниками закончили раскраску и внутренних стен школ.


 Эскизы изначально нанесли бурятские художники, а раскрашивали работы уже непосредственно учащиеся, что подчеркнуло их особую роль в развитии родной школы.

 6 октября в новом корпусе школы Поселья состоялся праздник «САЙНУУ! КНИГА (НОМ)». Это следующий этап проекта, цель которого развить интерес жителей к локальной литературе. На сайте проекта и в школах размещены афиши со ссылкой на электронную библиотеку бурятской литературы на сайте soyol.ru. Кроме того, в школы, участвующие в «САЙНУУ!», переданы книжные наборы с краеведческими изданиями (на русском языке) и литература на бурятском языке.

«Отрадно, что «САЙНУУ!», начатый как проект по социокультурному сопровождению строительства новых школ и запуска нового общественного транспорта в Бурятии, стал основой для создания локального бренда Улан-Удэ и сейчас активно дополняется новыми предложениями жителей. Как инициатор и один из организаторов, рад этому развитию событий и благодарен всем, кто присоединяется к проекту и предлагает свои инициативы», 

- отметил директор – координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов.




Фото: скриншот из видео "Сайнуу!"; фотограф Баир Мансорунов

Теги
сайнуу Культура образование школы

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