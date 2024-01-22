Культура 22.01.2024 в 11:10

В Улан-Удэ открыли еще один ледовый каток

Теперь жители могут покататься на коньках в Этномузее
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ открыли еще один ледовый каток

На минувшей неделе в Этнографическом музее Народов Забайкалья открыли ледовый каток. Его площадь – 600 кв метров. На заливку катка ушло более 200 куб. метров воды. Расположился он в парковой прогулочной зоне музея, недалеко от входа. При катке есть центр проката коньков, который также служит и локацией для обогрева. Здесь же гости музея смогут согреться горячими напитками.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в открытии приняли участие юные фигуристки, воспитанницы Центра фигурного катания им. Татьяны Волосожар. Они оценили качество льда и украсили церемонию показательными выступлениями.

«По погодным и техническим обстоятельствам удалось открыть каток именно сейчас. Это для нас первый опыт, осваиваем тонкости. Надеемся, что каток будет и в следующем году и полюбится нашим гостям»,

 – сказал директор музея Алексей Анатольевич Маладаев.

«Каток небольшой и уютный. Прекрасная возможность для жителей нашего города отдыхать активно, весело, всей семьей на свежем воздухе. Качество льда, гости знающие и разбирающиеся в этом деле, оценили, как одно из лучших среди уличных катков города», 

– сказала глава министерства культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Фото: ЭМНЗ

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Этнографический музей каток коньки

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