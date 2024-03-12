Культура 12.03.2024 в 12:28

В Бурятии начался сбор заявок на «Байкальский танцевальный марафон»

В конкурсе примут участие танцоры из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии начался сбор заявок на «Байкальский танцевальный марафон»
Республиканский центр народного творчества объявил сбор заявок на конкурс современного танца «Байкальский танцевальный марафон» (6+). До 10 апреля принимаются заявки от хореографических коллективов Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.

Конкурс проходит в четырёх номинациях: эстрадный танец (диско, поп, шоу-танец и др.), современная хореография (джаз, модерн, контемпорари и др.), «стрит дэнс» (хип-хоп, фанк, локинг, брейк-данс, хаус, нью-стайл и др.), современная бурят-монгольская хореография и малая форма (не более 3 человек). В конкурсе могут принять участие танцоры в возрасте от 7 лет и старше. Подробную информацию можно на сайте министерства культуры Бурятии.

Коллективы должны показать по два хореографических номера, которые ранее не участвовали в конкурсе.

Отборочный тур конкурса пройдёт 11–12 апреля онлайн, по видеозаписям танцев. Финал состоится 18 апреля в Городском дворе детского (юношеского) творчества (6+). Гала-концерт пройдёт 19 апреля в Русском драматическом театре (6+).

Возрастное ограничение мероприятий: 6+

Фото: Минкульт РБ
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