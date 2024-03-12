Монгольский ансамбль впервые покажет в Бурятии концертную программу

Известный ансамбль песни и танца «Хан Хэнтий» из Монголии впервые покажет в Бурятии новую концертную программу под названием «Түүхын тоонто» (0+).13 марта ансамбль выступит в Улан Удэ и 14 марта - в Гусиноозёрске и поселке Загустай.На концерте зрители познакомятся с традиционной монгольской музыкой и танцами. Ансамбль представит разнообразные жанры песен и танцев, отражающие богатую культурную историю Монголии. Хэнтийский аймак считается в Монголии бурятским, прародиной Чингисхана, поэтому в репертуаре всегда есть бурятские народные песни и танцы.- Ансамбль «Хан Хэнтий» выделяется своим исключительным мастерством и профессионализмом, а их выступления всегда являются настоящим культурным событием в стране и за рубежом, - рассказали в минкультуры Бурятии.Директор ансамбля - отличник культуры Монголии Дашдорж Цогтэрдэнэ, художественный руководитель - заслуженный работник культуры Монголии, дирижёр оркестра - отличник культуры Монголии Цэндийн Дугар. Главный балетмейстер ансамбля - Булат Балдандашиев, талантливый выпускник ВСГАКИ и ГИТИС.В Улан-Удэ монгольский ансамбль выступит 13 марта в 16.00 и в 18.30 в КТЦ «Феникс».Возрастное ограничение: 0+Фото: минкульт РБ