Культура 12.03.2024 в 17:27

Монгольский ансамбль впервые покажет в Бурятии концертную программу

Он выступит 13 марта в Улан Удэ и 14 марта - в Гусиноозёрске и поселке Загустай
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Текст: Служба информации "Номер один"
Монгольский ансамбль впервые покажет в Бурятии концертную программу
Известный ансамбль песни и танца «Хан Хэнтий» из Монголии впервые покажет в Бурятии новую концертную программу под названием «Түүхын тоонто» (0+).

13 марта ансамбль выступит в Улан Удэ и 14 марта - в Гусиноозёрске и поселке Загустай.

На концерте зрители познакомятся с традиционной монгольской музыкой и танцами. Ансамбль представит разнообразные жанры песен и танцев, отражающие богатую культурную историю Монголии. Хэнтийский аймак считается в Монголии бурятским, прародиной Чингисхана, поэтому в репертуаре всегда есть бурятские народные песни и танцы.

- Ансамбль «Хан Хэнтий» выделяется своим исключительным мастерством и профессионализмом, а их выступления всегда являются настоящим культурным событием в стране и за рубежом, - рассказали в минкультуры Бурятии.

Директор ансамбля - отличник культуры Монголии Дашдорж Цогтэрдэнэ, художественный руководитель - заслуженный работник культуры Монголии, дирижёр оркестра - отличник культуры Монголии Цэндийн Дугар. Главный балетмейстер ансамбля - Булат Балдандашиев, талантливый выпускник ВСГАКИ и ГИТИС.

В Улан-Удэ монгольский ансамбль выступит 13 марта в 16.00 и в 18.30 в КТЦ «Феникс».

Возрастное ограничение: 0+

Фото: минкульт РБ

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