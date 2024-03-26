Культура 26.03.2024 в 15:05

В Бурятии откроется «Театральная весна»

Выставка расскажет о творческом закулисье театров Бурятии
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии откроется «Театральная весна»

В преддверии Международного дня театра художественный музей имени Сампилова представляет выставку «Театральная весна в музее» (возрастное ограничение 6+). Выставка откроется 27 марта, в 15.00.

- Впервые на одной площадке будет представлено театральное-декорационное искусство четырех ведущих театров Бурятии: Бурятского оперного театра, Русского драмтеатра, Бурдрама, театра кукол «Ульгэр», - сообщили в минкультуры РБ.

Гости музея увидят лучшие работы художников-сценографов, многообразность современного театрально-декорационного искусства Бурятии. Благодаря этой выставке зрители смогут проследить и узнать специфику художественного оформления спектаклей, увидеть всю цепочку его создания - от замысла до воплощения и, таким образом, заглянуть на «кухню» театра - в таинственный мир закулисья. 

В экспозицию выставки войдут эскизы известных и любимых многими спектаклей, таких как «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова, «Любовное безумие» по комедии Реньяра, «Далан Худалч» по пьесе Ч. Ойдоба, «Хитрый Будамшуу» по пьесе Цырена Шагжина, а также «Сэсэгмаа» по пьесе Жамсо Тумунова.

Также зрителю покажут художественное закулисье современных, и даже тех, премьера, которых состоялась совсем недавно, как например, «Пер Гюнт» Возвращение к себе» по пьесе Г. Ибсена. Также на выставке будут представлены театральные макеты художников Бальжинимы Доржиева и Вадима Бойко, которые много лет проработали в театре. 

 

Возрастное ограничение 6+

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с 20 по 26 марта

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