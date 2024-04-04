Культура 04.04.2024 в 12:51

Студенты из колледжа искусств Бурятии стали призерами международного конкурса имени Олега Лундстрема

Жюри конкурса отметили высокий исполнительский уровень студентов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Студенты из колледжа искусств Бурятии стали призерами международного конкурса имени Олега Лундстрема

Трое студентов из Бурятии, учащиеся отделения «Эстрадно-джазовый вокал» колледжа искусств им. Чайковского стали призерами шестого международного конкурса эстрадного и джазового исполнительства имени Олега Лундстрема. Конкурс «Голос Забайкалья» проходил в Чите.

По итогам конкурса студент третьего курса Артем Орозбаев занял 1 место, студентка четвертого курса Карина Волокитина - 2 место, студентка третьего курса Нима Тумунбаярова  - тоже 2 место.


Компетентное и профессиональное жюри конкурса отметили высокий исполнительский уровень студентов колледжа искусств имени Чайковского.

- Участники фестиваля показали высокий исполнительский уровень, поэтому и членам жюри было непросто определить лидеров. В результате вместо одного обладателя гран-при на этот раз было три, - отметили представители жюри конкурса.

- Этот 2024 год начался с конкурсных выступлений, что для меня очень важно. В конкурсе имени Лундстрема я прошла во второй тур, в тот момент стала серьезно готовиться к выступлению. Любой конкурс – это конкуренция. На сцене был, к слову, ошеломительно хороший звук. Я представляла наш колледж с джазовой композицией «Tell me all about it». Я заняла второе место и для меня это было большой неожиданностью, - рассказала студентка третьего курса Нима Тумунбаярова. 


Администрация и педагоги колледжа искусств, а также представители министерства культуры Бурятии поздравляют студентов и педагога студентов Екатерину Килижекову с победой в престижном конкурсе, желают всего самого наилучшего в творческой деятельности.


Фото: минкульт РБ

 





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