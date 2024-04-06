Рэпер Хаски снял клип о «бандитском» Улан-Удэ

Заснеженный Байкал, церкви, панельки Восточного, запустение - все это можно увидеть в новом клипе «Молодой русский» рэпера из Улан-Удэ Дмитрия Кузнецова (Хаски).

Автор через яркие образы развивает идею о брошенном мальчике с дефицитом любви от мамы и папы. Как всегда, речитатив рэпера трудно разобрать, но в этот раз рэпер поет об наркозависимом отце используя доступные людям метафоры.

В песне также поется о пустом взгляде матери, которой «с загустевшей тоской» пришлось воспитывать сына одной. В итоге, судя по видеоряду, сын вырос и пополнил ряды преступной уличной группировки. На кадрах видны краны Речпорта, толпа и так называемая «стрелка»: «В Тойоте полной дыма. В поселке городского типа. Мама-тайга нас породила и проглотила», - поет Хаски.



Сильнейшая фрустрация в связи с нереализованной мечтой об отеческой и материнской поддержке, усиливается передачей образа совершенно холодной родительницы: «взгляд матери пуст». Причем мама настолько ушла в свои внутренние процессы, что: «за столько лет хлеб сделался камнем».

На пути главного героя явно не оказалось дяди, дедушки, спортивного тренера, психолога, любого значимого человека, который бы порекомендовал не акцентироваться на прошлом. А видеть перспективы, ставить правильные цели и идти вперед.



Поэтому обида на маму и на отца полностью завладевает героем, его путь смещается на низких энергиях вниз. Когда есть кулаки, а в голове пустота. Помимо криминала, герой делает ставку на грубую силу. В клипе фигурируют кадры поединков на борцовском ковре. Все это обильно приправляется буззами и зачем-то конфетами. Сладкая жизнь за счет криминальных талантов?

В куплетах Хаски наконец-то проявляет сверхидею клипа. И здесь речитатив неожиданно становится разборчивым и не столь визгливым: «молодой русский не просит пощады» и он же «не знает пощады».

Судя по всему, автор, почему-то пряча лицо за шарфиком, как бы пытается доказать всему миру, но прежде всего своей маме и папе, что он может! Однако движется он явно не в ту сторону, не в сторону изучения технических и гуманитарных дисциплин, построения своего будущего на принципах развития, свободы и проявления своих талантов, а на фактически пути самоликвидации и обнуления.

Через рискованные жизненные стратегии, дублирующие то, от чего он бежит и чего боится - неверный выбор отца. Соответственно будущее в тумане при такой жизненной установке: «Я как пакет, который гонит ветер. Кроме дальних фар мне ничего не светит».



Смотрится клип достаточно депрессивно, как, впрочем, и многих других произведениях автора. Однако, порой необходимо посмотреть на самое дно. Ту перспективу, которую нам показывает автор. Чтобы, поглядев на нее, оттолкнуться и плыть наверх.

Фото: скриншот клипа, режиссером-оператором которого стал "Дима Краемглаза"