Культура 06.04.2024 в 16:09

Рэпер Хаски снял клип о «бандитском» Улан-Удэ

Популярный исполнитель Дмитрий Кузнецов вновь удивил земляков
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Рэпер Хаски снял клип о «бандитском» Улан-Удэ

Заснеженный Байкал, церкви, панельки Восточного, запустение - все это можно увидеть в новом клипе «Молодой русский» рэпера из Улан-Удэ Дмитрия Кузнецова (Хаски).

Автор через яркие образы развивает идею о брошенном мальчике с дефицитом любви от мамы и папы. Как всегда, речитатив рэпера трудно разобрать, но в этот раз рэпер поет об наркозависимом отце используя доступные людям метафоры.

В песне также поется о пустом взгляде матери, которой «с загустевшей тоской» пришлось воспитывать сына одной. В итоге, судя по видеоряду, сын вырос и пополнил ряды преступной уличной группировки. На кадрах видны краны Речпорта, толпа и так называемая «стрелка»: «В Тойоте полной дыма. В поселке городского типа. Мама-тайга нас породила и проглотила», - поет Хаски.

Сильнейшая фрустрация в связи с нереализованной мечтой об отеческой и материнской поддержке, усиливается передачей образа совершенно холодной родительницы: «взгляд матери пуст». Причем мама настолько ушла в свои внутренние процессы, что: «за столько лет хлеб сделался камнем».

На пути главного героя явно не оказалось дяди, дедушки, спортивного тренера, психолога, любого значимого человека, который бы порекомендовал не акцентироваться на прошлом. А видеть перспективы, ставить правильные цели и идти вперед.

Поэтому обида на маму и на отца полностью завладевает героем, его путь смещается на низких энергиях вниз. Когда есть кулаки, а в голове пустота. Помимо криминала, герой делает ставку на грубую силу. В клипе фигурируют кадры поединков на борцовском ковре. Все это обильно приправляется буззами и зачем-то конфетами. Сладкая жизнь за счет криминальных талантов?

В куплетах Хаски наконец-то проявляет сверхидею клипа. И здесь речитатив неожиданно становится разборчивым и не столь визгливым: «молодой русский не просит пощады» и он же «не знает пощады».

Судя по всему, автор, почему-то пряча лицо за шарфиком, как бы пытается доказать всему миру, но прежде всего своей маме и папе, что он может! Однако движется он явно не в ту сторону, не в сторону изучения технических и гуманитарных дисциплин, построения своего будущего на принципах развития, свободы и проявления своих талантов, а на фактически пути самоликвидации и обнуления.

Через рискованные жизненные стратегии, дублирующие то, от чего он бежит и чего боится - неверный выбор отца. Соответственно будущее в тумане при такой жизненной установке: «Я как пакет, который гонит ветер. Кроме дальних фар мне ничего не светит».

Смотрится клип достаточно депрессивно, как, впрочем, и многих других произведениях автора. Однако, порой необходимо посмотреть на самое дно. Ту перспективу, которую нам показывает автор. Чтобы, поглядев на нее, оттолкнуться и плыть наверх.

Фото: скриншот клипа, режиссером-оператором которого стал "Дима Краемглаза"

Теги
музыка рэп

Все новости

Рэпер Хаски снял клип о «бандитском» Улан-Удэ
06.04.2024 в 16:09
Жители Бурятии продолжают терять свои миллионы
06.04.2024 в 15:07
Житель Бурятии получил срок за избиение родственников-инвалидов
06.04.2024 в 13:18
В Бурятии 9-летняя девочка попалась на уловку мошенников
06.04.2024 в 12:45
Позвони мне, позвони!
06.04.2024 в 08:00
В Бурятии «буксуют» судебные решения
06.04.2024 в 07:00
Министерство культуры Бурятии объявило о конкурсном отборе претендентов на обучение в Монголии
05.04.2024 в 17:53
Гидов Бурятии приглашают на обучение в Забайкальский нацпарк
05.04.2024 в 17:24
ВСЖД ведет подготовку к пожароопасному периоду
05.04.2024 в 16:46
Бурятия останется без японского масла
05.04.2024 в 16:42
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
Министерство культуры Бурятии объявило о конкурсном отборе претендентов на обучение в Монголии
Победители конкурса смогут обучаться бесплатно 10 месяцев и получать стипендию
05.04.2024 в 17:53
В Национальной библиотеке открылась мастерская для детей с аутизмом
Каждый вторник для них проводятся занятия
05.04.2024 в 13:43
В сентябре выйдет в прокат фильм «9 секунд» о подвиге героя России Алдара Цыденжапова
Предпремьерные показы проведут в посёлке Агинском, в Чите и во Владивостоке
04.04.2024 в 17:38
В Улан-Удэ открылась выставка картин о весне
На ней можно увидеть картины известных художников Бурятии
04.04.2024 в 17:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru