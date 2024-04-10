Культура 10.04.2024 в 15:29

Бурятский цирк покажет шоу «Легенды Байкала» в районах республики

Обновленную постановку цирка Бурятии увидят в пяти районах
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятский цирк покажет шоу «Легенды Байкала» в районах республики

Совсем недавно государственный цирк Бурятии успешно завершил свои выступления в улан-удэнском физкультурно-спортивном комплексе и почти сразу направился в районы Бурятии.

- Обновленную постановку цирка Бурятии увидят в пяти районах республики: Селенгинском, Еравнинском, Закаменском, Джидинском и Кяхтинском, - сообщили в минкульте Бурятии.

Программа повествует о легендах бурятского народа, которые воплотились в эффектных цирковых номерах. Их сопровождают современный свет, звук, спецэффекты, красивые костюмы артистов. Репризы от веселых клоунов Малыша и Ромашки, ловкие трюки акробатов-вольтижеров, воздушных гимнастов, игры со скакалками, обручами, жонглирование и мастерство гуттаперчевых девушек наверняка придутся зрителям по душе.  

Расписание показов шоу «Легенды Байкала» Бурятского цирка в районах (возрастное ограничение 0+):

- Селенгинский район: г. Гусиноозерск, ДК «Шахтер»: 10 апреля в 10:00, 12:00 и 18 апреля в 12:00, 14:00;   

- Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, РКЦД: 16 апреля в 12:00 и 15:00, с. Усть-Эгита, СДК в 19:00;

- Закаменский район, г. Закаменск, РДК: 22 апреля в 11:00, в у. Санага, АУ «Санагинский ДК» в 17:00. В с. Хамней, МАУ «Хамнейский СДК» 23 апреля в 12:00, г. Закаменск, РДК в 18:00. 

- Джидинский район, с. Петропавловка, КСК им. С.Б. Жаргалова 24 апреля в 12:00, 17:00; 

- Кяхтинский район, г. Кяхта, ФГКУ «Дом офицеров кяхтинского гарнизона» 26 апреля в 12:00. 

 

Возрастное ограничение: 0+.

 

 

Фото: скриншот из видео

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