В Бурятии восстановили работу Фонда капитального ремонта

В Улан-Удэ полностью восстановили работу Фонда капитального ремонта Бурятии. Напомним, в здании, где располагается учреждение, вечером 2 апреля случился пожар.

В фонде временно приостановили прием граждан и обращений, поскольку в офис-центре «Туяна» не было электроснабжения, интернета и телефонной связи.

«Сообщаем, что работа всех систем полностью восстановлена. Фонд капитального ремонта возвращается к обычному режиму работы», - говорится в сообщении.

Режим работы:

с понедельника по четверг – с 08:30 до 17:30,

в пятницу – с 08:30 до 16:30,

обеденный перерыв – с 12:00 до 12:48.

Напомним, площадь возгорания составила 1 тыс. «квадратов». Предварительно, все произошло из-за короткого замыкания.