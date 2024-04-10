Культура 10.04.2024 в 17:08

Буряад театр представит зрителю премьеру спектакля «Хүгшэн эжыдээ»

Лирическую комедию для семейного просмотра можно увидеть 19 и 20 апреля
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Буряад театр представит зрителю премьеру спектакля «Хүгшэн эжыдээ»

Бурятский государственный драматический театр им. Х. Намсараева представит жителям Бурятии новую премьеру, лирическую комедию «Хүгшэн эжыдээ» (возрастное ограничение 12+) по пьесе Вячеслава Дурненкова и Юрия Алесина «На деревню к бабушке». Новая премьера подойдет для семейного просмотра.

- Это трогательная история об одиночестве и любви. О желании быть нужным, о стремлении подростков совершать добрые поступки, о порыве души заботиться о близких, и не только. И какая бы тяжёлая и чёрствая ни была жизнь, сколько бы трудностей наши бабушки не пережили, они умудряются сохранить любовь и сострадание в своем сердце, - сообщается в аннотации к спектаклю.

- Для многих поколений бабушка - это тот человек, который нас воспитал, который безусловно любит своих внуков, заботится о них. Институт бабушек, если его так можно назвать, - основа для многих российских семей и уж точно для бурятских семей. Бабушка и пожалеет, и пожурит, и вкусно накормит, и обогреет. Поэтому хочется, чтобы связь поколений «бабушка - внуки» продолжала существовать и не прекращалась.  Я рада, что в Год семьи Буряад театр дает нам такую возможность - вспомнить о бабушках, о связи поколений, - говорит о новой постановке Буряад театра министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева.

Над спектаклем работает постановочная группа: режиссер Саян Жамбалов, художник – постановщик Ольга Богатищева, композитор – Сойжин Жамбалова, аранжировщик Дахалэ Жамбалов, видеохудожник – Сэсэг Дондокова

Премьера состоится 19 апреля в 18. 30 и 20 апреля в 17. 00

Спектаклю идет на бурятском языке с синхронным переводом на русский язык. Действует «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 12+.


Фото: правительство Бурятии

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