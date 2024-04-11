В Улан-Удэ презентовали художественный фильм о подвиге врачей во время пандемии

В Улан-Удэ 10 апреля в кинотеатре «Пионер» состоялась открытая премьера художественного фильма Юрия Ботоева «2020» (Возрастное ограничение 16+). Это кинокартина - о любви, об испытании временем и обстоятельствами, самоотверженном подвиге медиков во времена пандемии ковида.

На премьере случился переаншлаг - желающих посмотреть фильм было больше, чем кресел в зале.

«Люди сидели на ступеньках, на пластиковых стульчиках в 3-4 ряда под экраном, несколько человек смотрели киноисторию, стоя в проходе почти 2 часа. Я переживал, что будет некомфортно, но ни один не ушел, а наоборот, многих радовала такая непринужденная атмосфера», - так пишет об этом в своих соцсетях режиссер Юрий Ботоев.





Фото творческой команды фильма "2020"

Зрителей картина не оставила равнодушными. В фильме есть моменты, на которых можно всплакнуть, и есть, где посмеяться. Люди выходили из зала с улыбкой, обсуждая сцены из фильма.

Фильм «2020» (16+) с сегодняшнего дня можно посмотреть в следующих кинотеатрах:

- Пиплз Синема (Улан-Удэ)

- Пионер (Улан-Удэ)

- Еврозона (Улан-Удэ)

- ДК «Авиатор» (в районе аэропорта г. Улан-Удэ)

- ДК Вагжанова (г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, д.12., «Дивизка»)

- г. Северобайкальск, кинотеатр «Гранд Синема»,

- г. Кяхта, кинотеатр «Темп»,

- г. Гусиноозёрск, кинотеатр «Россия»,

- п. Новая Брянь (Заиграевский район), кинотеатр «Зенит»,

- п. Каменск (Кабанский район), кинотеатр «Сибирь»,

- с. Кижинга, кинотеатр «Одон»,

- п. Сосново-Озёрское, РКДЦ,

- с. Орлик (Окинский район), кинотеатр «Саяны»,

- с. Петропавловка (Джидинский район), РКЦД «Гармония»,

- с. Турунтаево (Прибайкальский район), «Байкал Синема»,

- с. Хоринск, Дом Культуры

- с. Мухоршибирь, «Малая Родина».

Также прокат фильма состоится и в других регионах РФ: Тыва, Татарстан, Чувашия, Красноярский край, Саратовская область, Волгоградская область, Ивановская область, Нижний Новгород и в некоторых других муниципальных и частных кинотеатрах страны.

Возрастное ограничение 16+





Фото: предоставлено организаторами показа