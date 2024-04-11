Культура 11.04.2024 в 13:55

Буряад театр покажет спектакль «Долгин» в Санкт-Петербурге

Показ состоится на сцене Молодежного театра на Фонтанке
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Текст: Служба информации "Номер один"
Буряад театр покажет спектакль «Долгин» в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть спектакль Буряад театра «Долгин» (возрастное ограничение 16+) уже в апреле. Как сообщила пресс-служба театра, показ в северной столице состоится 23 апреля, в 19.00 на сцене Молодежного театра на Фонтанке.

Кроме того, спектакль «Долгин» (Волна) стал участником конкурса на соискание Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» 2024 г. и XХI Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».

Спектакль режиссера Сойжин Жамбаловой «Долгин» поставлен по знаменитому роману Тодда Штрассера «Волна». Он адресован подросткам – ученикам старших классов, а также их родителям.

- Сюжет романа Штрассера основан на известных, реальных событиях, произошедших в обычной школе. Учитель истории изучает со старшеклассниками тему Второй мировой войны. Документальный фильм о немецком фашистском режиме производит на учеников сильное впечатление. Дети не могут поверить в увиденное и услышанное. Как такое могло случиться? Как рядовые жители Германии могли не знать – или делать вид, что не знают – о концлагерях и массовых убийствах людей в их стране, о творящемся во время войны? И тогда учитель решает, что класс должен найти ответ сам – в ходе социального эксперимента, - сообщается в аннотации к спектаклю.

Показ состоится в г. Санкт-Петербург, 23 апреля в 19. 00 на сцене Молодежного театра на Фонтанке. Спектакль на бурятском языке с синхронным переводом


Возрастное ограничение 16+

 

Фото: правительство Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

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