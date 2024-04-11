В музее истории Бурятии откроется выставка о космосе

Завтра, 12 апреля, в 15.00, в музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова откроется выставка «Космос в ладонях» (возрастное ограничение 0+). Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения лётчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина. Проводится в рамках III Международного фестиваля Юрия Гагарина.

- На выставке будут представлены фотоматериалы о жизни Юрия Алексеевича, а также стендовые копии моделей космической техники. Можно будет увидеть модели первого искусственного спутника Земли-ПС-1, ракет-носителей «Спутник», «Восток», «Союз», «Союз - 2», «Протон М», «Ангара-1», «Ангара-5», «Энергия «Буран», - сообщают организаторы выставки.

Помимо ракет гости выставки увидят широкий ряд моделей автоматических межпланетных станций, предназначенных для исследования Луны, Марса, Венеры, пилотируемых и грузовых космических кораблей «Восток», «Союз», спецтехники, предназначенной для тренировок космонавтов.

Показ дополнят модели авиатехники, связанной с транспортировкой космических аппаратов – самолеты Ан-22 КТ «Антей» с кк ОК-92, Ан-124КТ «Руслан» с кк «Буран», ВМТ «Атлант» для Бурана, а также разнообразные модели боевой авиации СССР и России. Все модели представлены моделистом Леонидом Владимировичем Симухиным.

Кроме того, выставка будет дополнена предметами из фондов Национального музея Республики Бурятия (портрет Ю.А. Гагарина, плакаты с космонавтами).

Выставка продлится до 6 мая.





Возрастное ограничение 0+