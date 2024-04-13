В Улан-Удэ прошел межнациональный праздник «Навруз»

Сегодня в Доме дружбы народов отпраздновали Навруз - праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Открыла празднование словами о едином духе и дружбе всех народов, проживающих в нашей республике, а также поприветствовала гостей -председатель Ассамблеи народов России Республики Бурятия.

«Мы очень многонациональная и многоконфессиональная республика, поэтому нам, конечно, есть, что показать. Мы живем в мире и согласии. На нашей «Улице добрых соседей», которая сейчас развернется и на первом, и на втором этаже Дома дружбы народов всегда тепло, хорошо, очень радостно в душе. Каждый показывает свою культуру. Вот это взаимопроникновение в культуру, диалог культур, он нас развивает, самосовершенствует. Мы учимся доброжелательности, добрососедским отношениям и это потом несем в мир людям», - отметила председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Республики Бурятия Сажида Баталова.

Всех присутствующих угостили национальными блюдами - для праздника был накрыт богатый стол. Перед гостями выступили настоящие звездочки - маленькие артисты из детского сада «Колокольчик». Они исполнили народные танцы в ярких национальных костюмах и вызвали искреннее восхищение зрителей. Девушки же из творческого ансамбля дома культуры им. А.П. Вагжанова исполнили песни на родном языке и продемонстрировали представителям национальных диаспор красоту русской культуры.

Параллельно всякий гость мог совершить этнотур - на втором этаже разместились островки национальных культур: казахов, таджиков, татар, поляков, корейцев и т.д.

Стоит отметить, что в этом году диаспоры Дома дружбы народов собрали 150 наборов с восточными сладостями для детей. 75 подарков уже получили дети семей военнослужащих, защитников Родины, участвующих в СВО одного из гарнизонов Кяхты. Еще 75 наборов организаторы подарили участникам творческих коллективов, пришедшим поздравить всех с Наврузом.

Поздравил всех с праздником Навруз и председатель комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Бурятии Михаил Харитонов.

«Я желаю нам мира, дружбы и согласия! Сегодня мы все, конечно, ждем главного праздника - второго Дня победы. Хочу поблагодарить те национальные объединения, которые активно включены в патриотическую работу - за благотворительную помощь - как материальную, так и помощь делом - участникам СВО и их семьям», - сказал Михаил Харитонов.

Праздник Навруз удался на славу. Дети получили в подарок восточные сладости. Всякий гость, выходя из Дома дружбы народов уносил с собою частичку тепла и музыки.

Фото: Номер один