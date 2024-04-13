Культура 13.04.2024 в 16:05

В Улан-Удэ прошел межнациональный праздник «Навруз»

Он посвящен дню весеннего равноденствия и началу нового астрологического года
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ прошел межнациональный праздник «Навруз»

Сегодня в Доме дружбы народов отпраздновали Навруз - праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

Открыла празднование словами о едином духе и дружбе всех народов, проживающих в нашей республике, а также поприветствовала гостей -председатель Ассамблеи народов России Республики Бурятия.

«Мы очень многонациональная и многоконфессиональная республика, поэтому нам, конечно, есть, что показать. Мы живем в мире и согласии. На нашей «Улице добрых соседей», которая сейчас развернется и на первом, и на втором этаже Дома дружбы народов всегда тепло, хорошо, очень радостно в душе. Каждый показывает свою культуру. Вот это взаимопроникновение в культуру, диалог культур, он нас развивает, самосовершенствует. Мы учимся доброжелательности, добрососедским отношениям и это потом несем в мир людям»,

- отметила председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Республики Бурятия Сажида Баталова.
Всех присутствующих угостили национальными блюдами - для праздника был накрыт богатый стол. Перед гостями выступили настоящие звездочки - маленькие артисты из детского сада «Колокольчик». Они исполнили народные танцы в ярких национальных костюмах и вызвали искреннее восхищение зрителей. Девушки же из творческого ансамбля дома культуры им. А.П. Вагжанова исполнили песни на родном языке и продемонстрировали представителям национальных диаспор красоту русской культуры.

Параллельно всякий гость мог совершить этнотур - на втором этаже разместились островки национальных культур: казахов, таджиков, татар, поляков, корейцев и т.д.

Стоит отметить, что в этом году диаспоры Дома дружбы народов собрали 150 наборов с восточными сладостями для детей. 75 подарков уже получили дети семей военнослужащих, защитников Родины, участвующих в СВО одного из гарнизонов Кяхты. Еще 75 наборов организаторы подарили участникам творческих коллективов, пришедшим поздравить всех с Наврузом.

Поздравил всех с праздником Навруз и председатель комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Бурятии Михаил Харитонов.

«Я желаю нам мира, дружбы и согласия! Сегодня мы все, конечно, ждем главного праздника - второго Дня победы. Хочу поблагодарить те национальные объединения, которые активно включены в патриотическую работу - за благотворительную помощь - как материальную, так и помощь делом - участникам СВО и их семьям»,

- сказал Михаил Харитонов.

Праздник Навруз удался на славу. Дети получили в подарок восточные сладости. Всякий гость, выходя из Дома дружбы народов уносил с собою частичку тепла и музыки.

Фото: Номер один

Теги
праздник культура народы

Все новости

В Улан-Удэ прошел межнациональный праздник «Навруз»
13.04.2024 в 16:05
В Бурятии опрокинулся автобус с людьми
13.04.2024 в 12:51
На Бурятию надвигается непогода
13.04.2024 в 12:41
В Улан-Удэ незапланированно приземлился самолет Иркутска
13.04.2024 в 12:32
Жителей Бурятии атакуют лже-брокеры
13.04.2024 в 12:04
В Улан-Удэ «Водоканал» и прокуратура устроили разборки из-за «пожилой» канализации
13.04.2024 в 08:00
Пандемия: любовь и подвиг
13.04.2024 в 07:00
15 мая в Улан-Удэ состоится концерт моринхуристов «Небесные мелодии»
12.04.2024 в 17:58
В Улан-Удэ водителя оштрафовали за опасное видео
12.04.2024 в 17:53
В Октябрьском районе Улан-Удэ готовят к открытию новый детсад
12.04.2024 в 17:41
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
15 мая в Улан-Удэ состоится концерт моринхуристов «Небесные мелодии»
В  программе прозвучат обработки народных мелодий, сочинения композиторов Бурятии и Монголии
12.04.2024 в 17:58
Национальная библиотека получила в дар новые книги
Трехтомник «История Севастополя» уже доступен для всех читателей
12.04.2024 в 12:52
Жителей Бурятии приглашают на Пасхальный концерт
Он состоится 5 мая в Бурятском оперном театре
12.04.2024 в 12:05
В музее истории Бурятии откроется выставка о космосе
На ней будут представлены фотоматериалы о жизни Юрия Гагарина и стендовые копии моделей космической техники
11.04.2024 в 16:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru