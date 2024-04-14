В Улан-Удэ выступил хор им. Свешникова

Выступление государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова состоялось в театре оперы и балета под управлением художественного руководителя и главного дирижера — народного артиста России, профессора Геннадия Дмитряка.

Хор им. Свешникова выступил в нашей республике впервые.

В первом отделении были представлены духовные концерты разных эпох — от барокко до современности, от Д.С. Бортнянского до С.В. Рахманинова, Р.К. Щедрина и А.Г. Шнитке. Второе отделение составили яркие произведения русских хоровых композиторов. В него вошли сочинения Г.В. Свиридова, В.А. Гаврилина, В.А. Кобекина и среди них - произведение художественного руководителя Бурятского государственного академического театра оперы и балета, композитора, дирижера Владимира Рылова.

Геннадий Дмитряк поведал со сцены о личном знакомстве с руководителем Бурятского оперного театра:

- С Владимиром Алексеевичем нас уже несколько лет связывает дружба, и мы, зная, что поедем в Бурятию, решили сделать такой сюрприз и исполнить «Русский язык» И.С. Тургенева на музыку Владимира Рылова.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» - сегодня эти слова прозвучали особенно проникновенно.

Как оказалось, главного дирижера хора им. Свешникова уже много лет, с 1953 года, согревает любовь к Бурятии.

- Тогда я уже был студентом музыкального училища в городе Магнитогорске. Мой отец - офицер, всю войну прошел - привел меня в воинскую часть создать хор, и я его там создал. В этом хоре пел молодой талантливый бурятский певец - Дугар Дашиев. Тогда состоялась моя первая встреча с этим прекрасным представителем бурятского народа. А когда я уже был студентом Гнесинского института, Дугар Дашиев выступал в зале Чайковского, я к нему пришел на концерт.

Другая интересная встреча состоялась у Геннадия Дмитряка с выходцем из Бурятии - Владимиром Албатаевым.

- Я с ним сотрудничал с 1991 по 2002 год. Сначала была Кремлевская капелла, потом Хоровая государственная капелла России, где он очень долго пел, получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, сейчас он работает преподавателем в Институте культуры.

Мы с ним проехали всю Европу, всю Россию, и это было замечательно. Как он поет «Однозвучно звенит колокольчик» и «Вечерний звон»! Больше никто так не поет. Задушевность, искренность и теплота - все это у меня остается в памяти.

Потом ко мне поступила студентка из Бурятии - Сарана Жалсанова-Дмитриева. Она замечательно училась, после окончания института она тоже пела в капелле долгие годы.

И это еще не все! Есть еще один прекрасный бурятский артист, с которым я работал. Это Шагдар Зондуев. Он у меня пел в Кремлевской капелле, был артистом хора - не солистом. Как-то раз мы поехали на гастроли в Голландию. И у нас заболел солист - плохо, петь не может. Как быть? И тут Шагдар говорит - а я спою! Я говорю - ну давай. И вот, когда вышел Шагдар Зондуев петь - это вышел артист. Как он поклонился - с таким достоинством, как замечательно он спел! Мы сразу поняли, что Шагдара ждет замечательное будущее. Еще некоторое время он пел у нас в капелле, а потом выбрал труднейший путь солиста в Новосибирском оперном театре. Мы с ним иногда созваниваемся.

Так что, как видите, на протяжении всей моей жизни встречи с бурятскими артистами приносили мне большую радость. Я думаю, в моей жизни еще будет много друзей-бурят, музыкантов, которые приносят счастье! - заключил дирижер.

В конце второго отделения слушателей снова ждал сюрприз - выступление артиста из Бурятии, солиста хора им.Свешникова Чингиса Баирова. Он исполнил три композиции - песню «Любо, братцы, любо», «Славное море, священный Байкал» и хоровую обработку бурятских песен, которую сделала Сарана Жалсанова-Дмитриева.

Профессор Геннадий Дмитряк так рассказывает о молодом артисте.

- Чингис Баиров блестяще закончил Московскую государственную консерваторию и с первых же дней работы я увидел его могучий талант. И стараюсь ему помочь продвинуться в этом сложном мире. Он уже пел такие сложнейшие партии, как «Колокола» Рахманинова, четвертую часть. Он поет в «Кармине Бурана» партию баритона, он пел в «Евгении Онегине» и, конечно же, ему прекрасно удается петь русские народные песни. Сегодня специально для него была так составлена программа, чтобы он мог показать свой яркий талант.

В финале концерта, когда артисты исполнили песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа», зрительный зал встал, на глазах многих были слезы.

За два часа всемирно известный коллектив Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова провел весь зал сквозь разные времена и миры, слушатель испытал множество эмоций - здесь и светлая грусть, покаяние, духовное возрождение, и веселый задор, когда еле сдерживаешь себя, чтоб не начать подпевать хору, и щемящая нежность, гордость и любовь к Родине.

Концерт проведён в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны», при поддержке министерства культуры Бурятии.





Возрастное ограничение: 6+



Фото: "Номер один"