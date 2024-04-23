Культура 23.04.2024 в 09:54

В Улан-Удэ состоится первый концерт офф-программы "Голоса кочевников"

Он пройдет 23 мая на сцене русского драмтеатра
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Текст: Елена Патрикеева
В Улан-Удэ состоится первый концерт офф-программы "Голоса кочевников"

23 мая в русском драматическом театре пройдет первый концерт традиционной офф-программы "Голоса кочевников". Для зрителей выступят квартет моринхуристов из Монголии "Челугэн" и этно-бэнд Дашимы Соктоевой.

Квартет "Челугэн" в 2023 году с большим успехом выступал во Франции и Австралии. Репертуар исполнителей уникален тем, что в нём присутствуют не только монгольские национальные мелодии, но и интерпретации латиноамериканской и классической европейской музыки, рассказали в Министерстве культуры Бурятии.

Солистка филармонии Дашима Соктоева представит новую программу с живым сопровождением. Основой концерта станут бурятские народные песни в новых аранжировках и авторские песни бурятских композиторов, сообщили в Минкульте РБ.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: «Номер Один»

Теги
голос кочевников концерты Русский драматический театр

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

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