В Улан-Удэ состоится первый концерт офф-программы "Голоса кочевников"

23 мая в русском драматическом театре пройдет первый концерт традиционной офф-программы "Голоса кочевников". Для зрителей выступят квартет моринхуристов из Монголии "Челугэн" и этно-бэнд Дашимы Соктоевой.

Квартет "Челугэн" в 2023 году с большим успехом выступал во Франции и Австралии. Репертуар исполнителей уникален тем, что в нём присутствуют не только монгольские национальные мелодии, но и интерпретации латиноамериканской и классической европейской музыки, рассказали в Министерстве культуры Бурятии.

Солистка филармонии Дашима Соктоева представит новую программу с живым сопровождением. Основой концерта станут бурятские народные песни в новых аранжировках и авторские песни бурятских композиторов, сообщили в Минкульте РБ.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: «Номер Один»