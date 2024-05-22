Культура 22.05.2024 в 13:06

В Москве прозвучат бурятские народные песни

Их исполнит фольклорный ансамбль из Бурятии
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Текст: Елена Кокорина
В Москве прозвучат бурятские народные песни

25 мая в Москве состоится отчетный концерт ансамбля фольклорной песни «Аялга». Его участники приглашают всех желающих послушать бурятские народные напевы о любимом крае.

- Помимо прослушивания песен, все участники мероприятия научатся играть в бурятскую национальную игру «Шагай наадан» и попробуют традиционные бурятские блюда, - сообщили в Полномочном представительстве Бурятии в Москве.

Концерт состоится в 17 часов по адресу: г. Москва, 3-й Павловский переулок, дом 14. Библиотека 163 (метро Тульская, Серпуховская).

Фото: Полпредство Бурятии в Москве

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ЗУРХАЙ
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