В Москве прозвучат бурятские народные песни

25 мая в Москве состоится отчетный концерт ансамбля фольклорной песни «Аялга». Его участники приглашают всех желающих послушать бурятские народные напевы о любимом крае.

- Помимо прослушивания песен, все участники мероприятия научатся играть в бурятскую национальную игру «Шагай наадан» и попробуют традиционные бурятские блюда, - сообщили в Полномочном представительстве Бурятии в Москве.

Концерт состоится в 17 часов по адресу: г. Москва, 3-й Павловский переулок, дом 14. Библиотека 163 (метро Тульская, Серпуховская).

Фото: Полпредство Бурятии в Москве