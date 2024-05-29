Жителей Бурятии ждут на творческую встречу с командой фильма «Коралловые бусы»

Жителей Бурятии приглашают на премьеру трейлера и творческую встречу с создателями и актёрами художественного фильма «Коралловые бусы» (возрастное ограничение 0+) (официальное название «Слёзы дракона»).

Мероприятие состоится 1 июня с 15.15 до 17.30 в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии в рамках V фестиваля детской и юношеской книги «Бумажный ключ» (0+).

На творческой встрече гости фестиваля смогут задать свои вопросы и пообщаться со сценаристом фильма - Евгенией Фахуртдиновой, креативным продюсером - Людмилой Доржиевой, помощником режиссёра - Сергеем Дашиевым, художником-каллиграфом - Туяной Тыхеевой, ассистентом по актёрам - Аллой Нимаевой.

Кроме того, на вопросы участников встречи ответят исполнители главных и второстепенных ролей - народные артисты Бурятии Баста Цыденов и Баир Жамбалов, артистки Буряад театра Арюна Цыденова, Людмила Тугутова, актриса Бэлигма Гармаева, артист театра кукол «Ульгэр» — Зоригто Дагбаев, певица Дарима Цырендондопова, актёры Владимир Бухаев, Николай Хосомоевы и многие другие.

Режиссер фильма - Татьяна Мирошник. Премьера фильма планируется осенью 2024 года. Фильм снимается на средства гранта от минкультуры РФ.

Возрастное ограничение 0+

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