29 июня в Улан-Удэ пройдет масштабный фестиваль «День молодежи»

Бурятия вошла в марафон фестивалей «День молодежи» от Росмолодежи, который объединит 35 регионов России. В Улан-Удэ масштабный фестиваль, посвященный празднованию Дня Молодежи, состоится 29 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья (возрастное ограничение 6+).

С 14.00 до 21.00 гостей праздника ждёт культурная, развлекательная и полезная программа.

В программе фестиваля - караоке на бурятском языке, творческие мастер-классы, выступления молодых артистов и выставка работ художников, соревнования по уличным видам спорт, образовательная ярмарка от вузов и колледжей.

Будут работать зоны партнеров: волонтерских и молодежных организаций. Фестиваль завершит концертная программа и дискотека.

В честь пятилетия Ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» на Дне Молодежи отметят достижения лучших волонтеров за вклад в развитие добровольчества в республике Бурятия.

Чтобы попасть на День молодежи бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте Росмолодежи.

Возрастное ограничение 6+





Фото: loon.site