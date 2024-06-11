Культура 11.06.2024 в 15:45

29 июня в Улан-Удэ пройдет масштабный фестиваль «День молодежи»

Мероприятие состоится в Этнографическом музее на Верхней Березовке
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Текст: Служба информации "Номер один"
29 июня в Улан-Удэ пройдет масштабный фестиваль «День молодежи»

Бурятия вошла в марафон фестивалей «День молодежи» от Росмолодежи, который объединит 35 регионов России. В Улан-Удэ масштабный фестиваль, посвященный празднованию Дня Молодежи, состоится 29 июня в Этнографическом музее народов Забайкалья (возрастное ограничение 6+).

С 14.00 до 21.00 гостей праздника ждёт культурная, развлекательная и полезная программа.

В программе фестиваля - караоке на бурятском языке, творческие мастер-классы, выступления молодых артистов и выставка работ художников, соревнования по уличным видам спорт, образовательная ярмарка от вузов и колледжей.

Будут работать зоны партнеров: волонтерских и молодежных организаций. Фестиваль завершит концертная программа и дискотека.

В честь пятилетия Ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» на Дне Молодежи отметят достижения лучших волонтеров за вклад в развитие добровольчества в республике Бурятия.

Чтобы попасть на День молодежи бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте Росмолодежи

 

Возрастное ограничение 6+


Фото: loon.site

 

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с 5 по 11 июня

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