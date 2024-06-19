В Улан-Удэ открылась выставка Зорикто Доржиева

В Улан-Удэ в художественном музее им. Ц.С.Сампилова открылась долгожданная выставка известного современного российского художника Зорикто Доржиева «Ваджра панк» (возрастное ограничение 6+).

На открытии выставки присутствовали почетные гости, представители профессионального сообщества, друзья и близкие Зорикто Доржиева.









Отец художника Бальжинима Доржиев отметил неутомимый поиск новых направлений в творчестве сына и его профессиональный рост: «Он не мог идти по-другому, только следовать пути «Дарханов» (с бур. «кузнец»)».

- По глазам, по эмоциям, по ощущениям аудитории, понимаешь, что выставка получилась непростая. То есть я должен провести, наверное, какую-то объяснительную беседу с аудиторией. Я к этому готовился, даже консультировался с нашим известным танкописцем Александром Кочаровым. Как папа заметил, он не ожидал, что мое творчество повернется в эту сторону. Я тоже какие-то вещи до сих пор до конца, может быть, не понимаю. К счастью или к сожалению, так устроена сущность творческого человека. Сначала мы что-то делаем, потом какие-то вещи к нам приходят, к нам приходят некоторые осознания, а иногда, могут и не прийти. Это совершенно не страшно, - рассказывает художник.

- Художник, рождая свою вещь, отдает ее в мир, и она ему больше не приближена. Все, что вы видите, все мысли, которые к вам приходят сейчас, глядя на те или иные вещи, это и есть то, самое важное, чем является, наверное, творческий процесс и работа с искусством, - говорит Зорикто Доржиев.

«Ваджра-панк» - это авторский стиль Зорикто Доржиева, сочетающий высокое художественное мастерство академической школы живописи с доступностью и яркостью поп-культуры.

Выставка открыта с 19 июня по 15 сентября 2024 года.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Номер один