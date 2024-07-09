Более тысячи человек представят Бурятию на «Алтаргане» в Монголии

На XV Международном фестивале «Алтаргана-2024», который пройдёт в Булганском аймаке Монголии с 26 по 28 июля, Бурятию представит более 1000 человек (возрастное ограничение 6 +).

В состав творческой делегации Бурятии войдут фольклорные ансамбли, певцы, участницы конкурса «Дангина», модельеры, поэты, мастера, фотографы.

Также республику представят спортсмены и представители Кяхтинского, Хоринского, Бичурского, Окинского, Курумканского, Тункинского, Закаменского, Иволгинского, Джидинского, Кижингинского, Еравнинского, Селенгинского районов.

Программа фестиваля рассчитана на четыре дня:

25 июля – жеребьёвка участников,

26 июля - с 09.00 начнутся творческие конкурсы и спортивные состязания.

Вечером этого же дня в 19.00 в Театре драмы состоится концерт «Дуун амаршалга», в 21.00 на Центральном стадионе пройдёт первая часть открытия фестиваля: праздничная программа и лазерное шоу.

27 июля на Центральном стадионе запланирована вторая часть открытия фестиваля: торжественный парад участников и поднятие флага. Начало в 10.30. В 12.30 продолжатся конкурсы и спортивные состязания.

Вечером в 19.00 в Театре драмы для зрителей состоится спектакль «Будамшуу». В 22.00 на Центральном стадионе начнется шоу-программу «Алтарганын удэш».

28 июля с 10.00 продолжатся конкурсы и состязания, а вечером, в 18.00, на Центральном стадионе пройдут финалы по стрельбе из лука, бурятской борьбе и конным скачкам. Также наградят лауреатов конкурсов «Дангина», исполнителей бурятских народных песен (от 51 года и старше) и чемпионов по спортивным состязаниям.

Церемония закрытия фестиваля и передача флага начнётся в 20.30. На ипподроме с 22.00 до 24.00 пройдёт вечерняя молодежная программа «Ëохор наадан» или «Туудэгэй наадан».

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Возрастное ограничение 6+

Для справки:

Фестиваль «Алтаргана» – это главное мероприятие по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры бурятского народа. Фестиваль появился в 1990 году в Монголии в виде песенного конкурса и с тех пор проходит ежегодно.

Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru