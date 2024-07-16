Музыкальный звездопад в бурятской степи

Для тех, кто мало представляет свою жизнь без музыки, 12 и 13 июля в 50 км от Улан-Удэ прошел масштабный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». Корреспондент «Номер один» затесался в ряды ценителей прекрасного и тоже отправился «фестивалить» в Ацагатскую долину, чтобы познакомиться как с новыми исполнителями России и ближнего зарубежья, так и с просто интересными людьми среди зрителей. О своих впечатлениях расскажет Елена Кокорина.

Первый день фестиваля захватить не удалось, но, честно говоря, впечатлений удалось набрать и за второй, завершающий день всего мероприятия. Начались они с гигантской автомобильной пробки на подъезде к долине. Если в городе она никого не удивляет, то вереница из сотни машин в бескрайней бурятской степи - то еще зрелище. Преодолев путь и все-таки добравшись до места, меня ждало еще одно препятствие - квест «найди место для парковки». Тысячи смельчаков, приехавших заранее, хаотично заставили своими машинами всю территорию перед входом на «Голос», образовав настоящий автомобильный город. Но все же, потратив какое-то время, справляюсь и с этой задачей.





Попасть на «Голос» уже не терпелось, но, как оказалось, препятствия еще не закончились. Перед входом на территорию самого фестиваля меня ждала вереница из таких же, как и я, желающих прорваться в мир музыки. Пристраиваюсь в самый ее конец и интересуюсь у девушки:

- Давно стоите?

- Не очень, но вчера простояли на входе 40 минут. Пока сверят QR-код, пока браслет на руку наденут, потом досмотр вещей, это все не быстро. Хотя сегодня как будто быстрее движется очередь.





Добравшись до входа и показав полиции содержимое рюкзака, я наконец-то оказываюсь на месте и, можно сказать, обретаю счастье в душе. К чести правоохранителей, хочется сказать, что за порядком они следили и правда очень исправно. Несмотря на тысячи приехавших отдохнуть на полную катушку людей и свободную продажу алкоголя, особых недоразумений я не заметила. Открыто распивающих на ходу пиво полицейские останавливали и деликатно делали замечания, а граждане, будучи явно навеселе, покорно слушались. В общем, все чинно и благородно.



Музыка «МЕ4ТЫ» и поющий булгаковский Мастер

Начало концертной программы фестиваля было заявлено на 13 часов, но уже с самого утра по степи разлетались звуки музыки. Следую за ними и прихожу к одной из трех сцен фестиваля под романтичным названием «Луна». Идет репетиция группы «МЕ4ТА». Не думаю, что с творчеством группы знакомо большое количество людей, хотя ей уже девять лет. Но вот ее лидера, актера Евгения Цыганова, сыгравшего недавно роль Мастера в известном булгаковском романе «Мастер и Маргарита», знают точно многие, если не все.





Располагаюсь напротив сцены прямо на траве. Среди пока еще немногочисленных зрителей в основном одни девушки, видимо, поклонницы красавца Цыганова. Недалеко от меня расположилась супружеская пара - мужчина и женщина лет 50. Интересуюсь у них, знают ли они, кто это поет.

- Да, знаем. Мы приехали на фестиваль только ради Цыганова. Игру его очень любим, восхищаемся его работой в не только недавно вышедшей экранизации «Мастера», но и в других фильмах. Очень хотелось посмотреть на него, так сказать, вживую.

- Раньше знали, что он поет в группе?

- Нет. Даже не подозревали, если честно. Узнали только при рекламе «Голоса кочевников». Он, оказывается, еще и пишет музыку. Талант с большой буквы этот Цыганов, в общем, - рассказывает поклонница поющего мастера.

Захватив лишь концовку репетиции группы утром, я так и не смогла понять, в каком стиле они играют, поэтому пришла на их концерт уже вечером. Свою бесформенную футболку Евгений Цыганов сменил на черный костюм, шляпу и темные очки, однако по-прежнему выглядел немного разгильдяем. Что же касается жанра музыки «МЕ4ТЫ», то ребята не ограничивают себя какими-либо рамками, а играют то, что нравится и что хочется. В итоге их стиль - это рок вперемешку с другими музыкальными стилями и акцент на бешеной энергетике с самых первых секунд звучания.





Цыганов вел себя на сцене очень свободно, постоянно отпускал разные шутки, и после одной из них кто-то из толпы, видимо, не оценив по достоинству его юмор, назвал его и его команду «москалями».

- Мы - москали, да… Родились в Москве, что тут поделать, - спокойно и с улыбкой отвечает Цыганов. - Я не знаю, где родились вы, - обратился артист, видимо, к невежливому зрителю, но надеюсь, что свою родину вы любите так же, как и своих маму, папу, бабушку, дедушку и…

- …и тебя! - выкрикивает кто-то из толпы, как бы спасая ситуацию.

- Да, и меня. И меня тоже, - смеясь, добавляет невозмутимый артист.

В завершении своего выступления Цыганов сказал несколько теплых слов своим зрителям.

- Когда мы ехали на фестиваль, не знали, чего от него ждать. Нас поразило такое количество красоты вокруг. В Бурятии невероятно красиво. Вы сами невероятные! Спасибо вам за такой прием и спасибо за то, что вы есть. А организаторам спасибо, что над сценой под названием «Луна» повесили настоящую луну, - не унимался столичный шутник.

Фестивальная нагота и бурятская почта

Множество гостей «Голоса» предпочли жить в фестивальном кемпинге, устроенном по принципу палаточного городка, который просто поражал своим практически бесконечным горизонтом. Разноцветные брезентовые крыши растянулись на несколько сотен метров по Ацагатской долине.





Как и в предыдущие два года, на фестивале было много семейных пар с грудными детьми, но по-прежнему я не увидела ни одного плачущего или недовольного ребенка.

- Вас не смущает громкая музыка и в целом людской гул? Как малыш себя ведет? - спрашиваю у семейной пары с восседающим на руках у папы годовалым карапузом.

- Нет, не смущает, - отвечает молодой отец. - Мы с женой любим музыку, сын, хоть и еще маленький, но тоже с нами заодно. У нас палатка стоит недалеко от самой большой сцены фестиваля. Музыку очень хорошо слышно, но ему она не мешает, и он спокойно может спать.

- Но на всякий случай, конечно, взяли с собой большие наушники. Если малышу будет некомфортно, то наденем, - добавляет уже мама ребенка.

Как и в предыдущие годы, Ацагат собрал множество интересных и позитивных людей, которых объединила не только любовь к музыке, но и погоня за новыми впечатлениями. Ведь «Голос кочевников» не только про музыку, но и про стильные образы. С каждым годом людей, которые не на шутку заморачиваются своими костюмами, становится все больше.





Завсегдатаи фестиваля оделись не только эффектно, но и практично - с расчетом на то, что прическу может испортить ветер, а обувь - степная пыль. Поэтому многие были в ковбойских сапогах или ботинках и в причудливых головных уборах. Костюмы были абсолютно разнообразные: сетчатые платья, надетые почти на голое тело, кожаные корсеты, расшитые бусинами, бурятские национальные костюмы, в которые нарядились не только женщины, но и мужчины, русские национальные костюмы с гигантским кокошником, расшитым жемчугом и еще многое другое. Были и такие, кто вовсе решил отказаться от одежды, (учитывая их микроскопические элементы ткани на теле), поэтому закоренелым консерваторам, думаю, стоит запастись терпением на этом мероприятии, дабы сохранить частоту сердечного ритма.

Особенно меня поразили головные уборы, имитирующие рога животных, головы птиц или даже голову медведя.





Мастер-ремесленник Галина Тарнуева приехала на «Голос» с аксессуарами, которые создает своими руками, и сама была прекрасной рекламой собственной продукции, водрузив на голову один из своих шедевров.

- Мои головные уборы - «Рога изобилия и успеха», которые меня привели к успеху, - делится со мной женщина. - На «Голосе» я уже второй год, но в этот раз еще работаю и почтальоном.

- Почтальоном? Доставляете письма на фестивале? - недоумеваю я.

- Я первая в Бурятии, кто организовал почту с открытками на фестивалях. Дело в том, что, видя мой наряд, люди не могут просто пройти мимо меня - они всегда фотографируются со мной. Потом поняла, что каждый из них хотел бы увезти с собой частичку нашей удивительной республики. Так и родилась идея с почтой. Теперь гости Бурятии могут отправить открытки с фотофестиваля своим близким и таким необычным образом поделиться впечатлениями о нашем крае, - рассказывает мастер-ремесленник.

- Ну и как народ воспринял идею? Охотно отправляет открытки? - интересуюсь у Галины.

- Вижу, что нравится людям. Мы ведь уже почти забыли, как это писать письма и открытки от руки. Сейчас все в электронном виде и телефонных эсэмэсках. Одной девушке, например, пришлось помогать заполнять открытку, потому что она не понимала даже, где писать адрес отправителя и получателя. Вдобавок к открыткам и печатям я сама смастерила и красивый почтовый ящик, куда эти открытки можно сбросить. В первую очередь, именно он, так сказать, цепляет и привлекает людей своим ярким и необычным видом.

- Сколько уже отправили за вчера и сегодня?

- Я не считала, но много. Можно открыть ящик и посчитать, если хотите. Кто-то отправлял своим родственникам в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Чувашию, Омск, Красноярск, Новосибирск… Много иркутян было среди отправителей. Можно сказать, что в Бурятии в эти дни собралась вся карта России. Некоторые отправляли не кому-то, а себе любимому открытку, и это здорово. Это такие мелочи, которые дарят людям много радости.





В общем, весь процесс таков: отправитель выбирает любую понравившуюся ему открытку, Галина ставит на ней печать с надписью на любой вкус. Сейчас в арсенале у мастера уже около 15 штук со словами «Байкальская почта», «Живите ярко», «Добро пожаловать в Бурятию», а также с изображением лошади, барана, бурятских символов, таких как соембо, узел счастья и еще много чего другого. На одной из печатей - знаменитый рисунок всемирно известного художника и скульптора Даши Намдакова, который он набросал на салфетке, будучи когда-то на приеме у Хамбо ламы. После окончания фестиваля Галина покупает марки и отправляет послания из Бурятии своим адресатам с помощью «Почты России». В качестве изображений на открытках используются рисунки другого знаменитого художника Бурятии Соднома Базарова, родом из Джидинского района. По словам Галины, сейчас он живет в Санкт-Петербурге, и она лично заказывала у него эскизы для открыток. Мастер-ремесленник не собирается ограничиваться только «Голосом кочевников» и в ближайшем будущем отправляется с открытками на фестиваль боргойской баранины, который пройдет 20 июля в Джидинском районе Бурятии.

- Я уже изготовила печати с надписью «Привет из боргойской степи», «Живите вкусно», «100% натурально», «С любовью из Джиды», «Боргойская почта» и другие в том же стиле. В общем, готова к фестивалю. Ну надо же как-то надо продвигать нашу Бурятию! Пусть как можно больше людей знают о нас и о нашем живописном и интереснейшем крае, - говорит воодушевленная Галина.

Оправданная цена билетов

Возвращаюсь к сути фестиваля, так как основу его все-таки составляет музыка, и отправляюсь к сцене «Солнце». Там уже поет Найк Борзов, известный своими хитами больше людям старшего поколения, нежели молодежи. Однако, когда звучит знаменитый хит из 2000-х «Лошадка», степь просто «взрывается» от восторга и артисту во все горло подпевают даже 20-летние участники фестиваля.





Сразу после Найка Борзова на сцену выходит «Экспедиция восход». Российская рок-группа состоит из шести музыкантов и основана в 2016 году. Чтобы попасть на фестиваль «Голос кочевников», парни своим ходом проехали 6 тыс. километров на двух советских «Волгах» 1974 года выпуска. В 2016 - 2017 гг. «Экспедиция восход» совершила автопробег из Москвы до Бали через девять стран, Тибет и Гималаи. По пути ребята тогда дали более 40 концертов в России, Казахстане, Киргизии, Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии, Сингапуре и Индонезии, став первыми русскими и третьими иностранными музыкантами, сыгравшими концерты в Тибете. После «Голоса», кстати, ребята отправляются в Шанхай, о чем рассказали журналистам на пресс-подходе.





Грандиозным завершением всего фестиваля стало выступление Антона Беляева и группы Therr Maitz. Музыкант шоу «Голос» на Первом канале по праву признан одним из самых лучших и стильных российских исполнителей современности. По версии многих музыкальных критиков, играет энергичную электронику. Шоу его коллектива признаны одними из самых душевных и виртуозных. Несмотря на довольно позднее время, а было уже далеко за полночь, своим выступлением музыканты поставили Ацагатскую степь буквально на уши.

- Беляев, конечно, восторг. Даже слов нет. Вот никто так не зацепил меня, как Therr Maitz, - делится стоящий рядом со мной 20-летний Кирилл. - За два дня я прослушал многих исполнителей на всех сценах фестиваля, и, если честно, никто мне не понравился. Некоторых вообще бы не стал выпускать на сцену. Расстроился и решил, что цена на билеты у нас явно завышена.

- Разве такие цены сейчас не везде? - спрашиваю я парня.

- Насчет «везде», не знаю, но недавно был в Монголии на музыкальном фестивале PlayTime. В лайн-апе программы были участники из Монголии, Америки, Кореи, Китая, Испании, Великобритании, Германии, и длился он целых четыре дня. Так билет за четыре дня мне обошелся в 3800 рублей, а здесь за два дня я потратил на билеты 6500. Разница, конечно, ощутимая.

- Теперь жаль потраченных денег?

- После выступления Therr Maitz - нет. Их шоу того точно стоило, - уверен молодой тусовщик-меломан.

В итоге за два прошедших дня фестиваля произошел выплеск накопившегося творчества, причем не только со стороны музыкантов, но и со стороны зрителей, которые целый год ждали этого праздника. Огромный заряд энергии получили все присутствующие там люди, как зрители, так и сами артисты.





Что касается инфраструктуры фестиваля, все было комфортно и эстетично, хотя, возможно, я не очень притязательна в этом плане. Было немало арт-объектов, интересных мастер-классов, кроме того, обширная зона фудкорта на любой вкус и кошелек, большая ярмарка. В итоге у организаторов получился не просто фестиваль, а целый город, в котором каждый нашел для себя не только музыку, но и развлечение по душе.







Фото: «Номер один».