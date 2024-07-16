В музее истории Улан-Удэ открылась выставка «Сады моей души»

В музее истории города 15 июля открылась выставка «Сады моей души» (возрастное ограничение 6+).

Марина Данчинова, художница с медицинским образованием, долгое время работала в медицине, но творчество всегда сопровождало ее по жизни. И вот сейчас она готова поделиться своими картинами со всеми желающими и открыла свою первую выставку в Музее истории города.

Долгое время художница не писала картины, но все изменилось в период пандемии.

- В школьные годы я рисовала стенгазеты, ходила в художественную школу. Какое-то время я совсем не писала картины, не хотелось, не было вдохновения. Но во времена ковида меня снова потянуло на творчество, пришло вдохновение, и я взялась за кисти и краски. Это был такой душевный порыв, - поделилась с нами художница.





Она оттачивала свое мастерство и улучшала свои навыки, проходила обучение по разным техникам живописи, сейчас в ее копилке три сертификата.

- Это моя первая выставка. Сначала было небольшое волнение и переживание, потому что мои картины открывают дверь в «Сады моей души». Главный мой посыл - чтобы люди обращали больше внимания внутрь себя, слушали самих себя, - сказала она.

Выставка «Сады моей души» Марины Данчиновой посвящена теплу, энергии, красоте чуткой творческой натуры. В своих картинах Марина несëт зрителю любовь, уважение к природе и красоте окружающего мира.

Выставка Марины Данчиновой «Сады моей души» будет работать в Музее истории города до 28 июля.

Возрастное ограничение 6+.

Фото: администрация г. Улан-Удэ