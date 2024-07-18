Культура 18.07.2024 в 11:48

Государственный архив Бурятии готовит уникальную выставку

Она посвящена 260-летию Института Пандито Хамбо лам России
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Текст: Служба информации "Номер один"
Государственный архив Бурятии готовит уникальную выставку

В преддверии II Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» (возрастное ограничение 0+) Государственный архив Бурятии готовит выставку.

Она будет посвящена 260-летию Института Пандито Хамбо лам России. Посетители выставки смогут увидеть такие архивные документы, как: послужные списки, автобиографии Пандито Хамбо лам, письма о назначении на должность и многое другое.

В фотографиях будут представлены: торжественное вручение высочайшей грамоты XII Пандито Хамбо ламе Даши-Доржо Итигэлову, приезд Бакула Ринпоче в Бурятию, вручение ордена «Знак Почета» XIX Пандито Хамбо ламе Жамбал Доржи Гомбоеву, встреча XIV Далай-ламы и XX Пандито Хамбо Жимбы-Жамсо Эрдынеева в 1987 г. и др.

Выставка архивных документов и фотографий будет экспонироваться на II Международном буддийском форуме «Традиционный буддизм и вызовы современности» 13 августа 2024 г. в Физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ (ул. Рылеева, 2).

 

Фото: Госархив Бурятии

На фото: XIX Пандито Хамбо лама Жамбал-Доржи Гомбоев принимает короля Сиккима Балдан-Дондок Намжила с женой Хоуп Кук в Иволгинском дацане, октябрь1968 год.

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