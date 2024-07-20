Культура 20.07.2024 в 15:48

В селе Бурятии сняли крутой музыкальный клип

С ним группа «UULZAR» поедет на монгольский фестиваль «Алтаргана»
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Текст: Елена Кокорина
В селе Бурятии сняли крутой музыкальный клип

Четверо молодых и начинающих артистов из села Бурятии презентовали жителям республики свой первый музыкальный клип. Следует заметить, что он совсем не соответствует выражению «первый блин комом», потому что с точки зрения зрелищности, мелодичности, а также работы оператора и сценариста – работа заслуживает довольно высокой оценки.

По своему стилю работа «UULZAR» чем-то напоминает творчество известной ныне группы «Dabro», правда наши поют на бурятском языке. Слова многим не понятны, но смысл песни довольно легко угадывается из клипа. Смотрится он как маленькое кино, в котором рассказывается о юной и романтичной любви городской девчонки и сельского парня.

Клип выложили в сеть интернет 18 июля и за два дня он набрал пока лишь около 3 тысяч просмотров и несколько сотен лайков. Но в комментариях к нему только теплые и восторженные отзывы. Ребятам советуют продолжать в том же духе и дальше.

«Замечательный клип! Сразу юность вспоминаешь», «Божечки, продолжайте!!! Это великолепно», «Круто! Еще бы и трек скачать, чтобы слушать», «Молодцы, круто сделали. Смотрится на одном дыхании», - комментируют музыкальное творчество ребят.

Восходящие звездочки родом из села Исинга Еравнинского района. Четверо ребят прошли обучение в Байкальской театральной школе и собираются теперь покорять новые вершины. В съёмках клипа участвовали все жители села, которые с радостью поддержали своих земляков. Уже в конце июля подростки представят республику на Международном Бурятском фестивале Алтаргана в Монголии в категории «Эстрадная песня».

Фото: скриншот клипа группы «UULZAR»

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музыка Алтаргана группа песня клипы

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