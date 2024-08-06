Культура 06.08.2024 в 13:51

Жителей Бурятии зовут на Православный фестиваль в село Посольское

Он состоится 18 и 19 августа на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии зовут на Православный фестиваль в село Посольское

18 и 19 августа в Спасо-Преображенском Посольском мужском монастыре возле села Посольское Кабанского района состоится Международный ежегодный Фестиваль «Преображение и Единство» (возрастное ограничение 0+).

Фестиваль посвящен большому празднику  - Преображение Господне.

- Фестиваль призван показать единство народов, населяющих нашу огромную и многообразную страну. Монастырь стремится создать пространство для взаимопонимания и сотрудничества между различными этносами. Ожидается, что событие станет площадкой для общения, обмена культурным опытом и укрепления братских связей, - сообщают организаторы мероприятия.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

18 августа, 12.00 - Интерактивный спектакль Руслан и Людмила (Площадь у входа в Монастырь)

18 августа, 15.00 - Большой фестивальный концерт (берег Байкала за Посольским монастырем)

18 августа, 17.00 - Всенощное Бдение Праздник Преображения Господня (Спасо-Преображенский храм Посольского Монастыря)

19 августа, 08.30 - Праздничная Божественная Литургия

19 августа, 11.00 - Праздничный Крестный Ход

19 августа, 12.00 - Праздничный Концерт в Трапезной Монастыря

- Если вы хотите поддержать фестиваль, там будут признательны за любую благотворительную помощь, которая поможет сделать это событие ещё более ярким и значимым, - добавили в оргкомитете фестиваля.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

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