Культура 19.08.2024 в 10:04

Буряад театр покажет спектакли на Международном фестивале «Большой Алтай»

Фестиваль пройдет с 21 по 25 августа в республике Алтай
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Текст: Служба информации "Номер один"
Буряад театр покажет спектакли на Международном фестивале «Большой Алтай»

Буряад театр примет участие в Международном фестивале «Большой Алтай» (возрастное ограничение 18+). Фестиваль пройдет с 21 по 25 августа в республике Алтай, на территории курорта «Манжерок»

- Фестиваль призван объединить на одной территории культуры и искусство тюркских, алтайских, монгольских народов. В фестивале участвуют гости из Китая, Монголии, Казахстана, Киргизстана, и регионов России. Фестиваль покажет самое лучшее, что существует в российских и зарубежных театрах, кинематографе, музыке, изобразительном искусстве и многих других направлениях искусства и культуры на территории Большого Алтая, - говорят организаторы.

По их словам, «Большой Алтай» — это территория крупнейших государств: России, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии и других стран, входящих в Центральную Азию, где проживают более 200 национальностей.

Буряад театр представит на фестивале три спектакля: «Долгин» режиссера Сойжин Жамбаловой, «Дорж», «Старик и море» режиссера, художественного руководителя театра Олега Юмова. 

- Участие в таком масштабном, Международном проекте, как «Большой Алтай» – прекрасная возможность познакомить жителей республики Алтай и гостей фестиваля с театральным искусством нашей республики. К тому же зрители увидят не одну постановку Буряад театра, а целых три, – отметила министр культуры республики Бурятия Соелма Дагаева.

Подробно о фестивале на сайте манжерок.рф.

Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры Республики Алтай и правительства Республики Алтай.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: Номер один

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