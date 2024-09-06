Культура 06.09.2024 в 09:53

Театр танца «Забава» в Бурятии получит миллион рублей

Коллектив выиграл грант Президента РФ
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Театр танца «Забава» в Бурятии получит миллион рублей

Муниципальный театр народной музыки и танца «Забава», без которого не обходится ни одно значимое событие Бурятии получит миллион рублей. Деньги пойдут на создание нового музыкального спектакля.

- Театр песни и танца «Забава» стал победителем конкурса на присуждение грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Коллективу выделят один миллион рублей на создание музыкального спектакля «Гордость России - Забайкальские казаки», - написал в своем телеграм-канале Игорь Шутенков.

Мэр города поздравил прославленный и любимый многими коллектив и пожелал новых побед и достижений.

Фото: из телеграм-канала Игоря Шутенкова

Теги
грант

Все новости

В Улан-Удэ автомобиль снес фонарный столб
06.09.2024 в 11:02
В Бурятии будут готовить цифровых инженеров
06.09.2024 в 10:52
Два офицера из Бурятии погибли в боях на Донбассе
06.09.2024 в 10:39
В центре Улан-Удэ безработные украли сыр, кофе и шоколадную пасту
06.09.2024 в 10:38
Жительница Бурятии отметила 102-летие
06.09.2024 в 10:13
В Бурятии тушат один лесной пожар
06.09.2024 в 10:04
Театр танца «Забава» в Бурятии получит миллион рублей
06.09.2024 в 09:53
Самолет «Байкал» застопорился из-за винта
06.09.2024 в 09:47
Три человека за два дня погибли на пожарах в Бурятии
06.09.2024 в 09:34
В Бурятии заинтересовались водителем-наркоманом
06.09.2024 в 09:28
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
В Красноярске поставили статую Будды молодого скульптора из Бурятии
Она украсила центр города
03.09.2024 в 12:19
В Бурятии приставы взыскали ущерб за ДТП с жителя Китая
280 тысяч пострадавшему он выплатил принудительно
27.08.2024 в 10:35
Театр «Байкал» открывает новый театральный сезон
Первое выступление состоится 24-26 сентября на сцене оперного театра
22.08.2024 в 17:41
В Тункинском районе пройдет рок-фестиваль «Под крылом ворона»
Он приурочен к 10-летию этнорок-группы «Сагаан Турлааг»
22.08.2024 в 12:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru