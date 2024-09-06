Театр танца «Забава» в Бурятии получит миллион рублей

Муниципальный театр народной музыки и танца «Забава», без которого не обходится ни одно значимое событие Бурятии получит миллион рублей. Деньги пойдут на создание нового музыкального спектакля.

- Театр песни и танца «Забава» стал победителем конкурса на присуждение грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Коллективу выделят один миллион рублей на создание музыкального спектакля «Гордость России - Забайкальские казаки», - написал в своем телеграм-канале Игорь Шутенков.

Мэр города поздравил прославленный и любимый многими коллектив и пожелал новых побед и достижений.

Фото: из телеграм-канала Игоря Шутенкова