МТС оживила героев бурятских сказок

МТС создала сборник этнокомиксов с персонажами бурятских народных сказок «Ожившие легенды Бурятии». В мангу, куда вошли поучительные сказки, интегрирована технология дополненной реальности. AR-инструмент поможет в изучении бурятского языка и оживит героев сборника. Первые экземпляры книг будут доступны в библиотеках и школах республики.

В книгу вошли пять наиболее известных сказок из бурятского народного фольклора, которые передавались из уст в уста несколько поколений. Это - «Мудрый Балдан», «Резвый козленок», «Три загадки», «Кот, козел и баран», «Девушка сирота». Сама книга выполнена в популярном формате в виде ярких комиксов, что несомненно привлечет внимание молодого поколения.





Книга действительно необычная, она имеет три формата: книжный, цифровой и аудио-вариант. Озвучиванием диалогов на бурятском языке занимались актеры Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр». В книге встроены современные технологии дополненной реальности и русско-бурятский словарь. С помощью digital-инструментов можно в прямом смысле оживить персонажей комиксов, погрузиться в атмосферу сказки и послушать диалог на бурятском языке. Для этого нужно скачать специальное приложение и навести камеру смартфона на рисунки из книги, где есть специальные значки.

- Цель этого большого социального проекта – это сохранение и распространение культурного наследия народов России, в данном случае бурятского языка. Как нам известно, всего лишь 20% населения Бурятии владеют своим родным языком. Мы хотим быть причастны к сохранению языка, чтобы дети с раннего возраста были окружены родной культурой, а погружение проходило в привычной для них цифровой форме. – рассказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошева. - Над проектом работали целый год. Были затрачены колоссальные усилия и средства. Проект был профинансирован исключительно за счет собственных средств компании МТС. Одним из ключевых партнеров в реализации проекта выступила социальная сеть LOOKY. Они буквально прониклись нашей идеей и помогли сгенерировать нейро аватары для книги.

- Социальная сеть – это данность нашего времени. Но преимущество нашей сети в том, что мы первая социальная сеть со встроенным искусственным интеллектом. Можно бесплатно сгенерировать образы на основе своих фотографий с помощью нейро аватаров и нейро фильтров и делиться этим в сети. Это современный тренд мимо, которого невозможно пройти – поделился креативный директор компании LOOKY Артем Коновалов.

Книга в виде этнокомиксов с дополненной реальностью вышла тиражом 2000 экземпляров. Она предназначена, как для семейного чтения, так и для образовательных и культурных учреждений. В качестве меры поддержки изучения национального языка, литературы и культуры Бурятии МТС передаст тираж в культурные и образовательные учреждения Республики. Ознакомиться с этнокомиксами можно будет в Национальной библиотеке Бурятии и 433 библиотеках Республики, а также в библиотеках Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа в Иркутской области и Агинского Бурятского автономного округа в Забайкалье, представители, которых присутствовали в прямом эфире на презентации книги. Кроме того, книги будут переданы в 472 общеобразовательные школы Бурятии.

- Это очень редко, чтобы частная организация так вовлечено отнеслась к сохранению национального языка. Мы очень благодарны компании МТС за такой большой вклад и рады, что Бурятия была выбрана для такого проекта. – поделился заместитель министра культуры Республики Бурятия Владимир Будацыренов.

Презентация этнокомикса прошла в рамках Книжного салона в Национальной библиотеке Бурятии. Посетители библиотеки могут познакомиться с книгой на интерактивном стенде, размещенном на втором этаже в Национальной библиотеке.

Очень радостно, что такие крупные федеральные компании, как МТС реализовывают социально-ориентированные проекты. Ведь сохранение и распространение бурятского языка – это приоритетная задача для Бурятии. А экосистема МТС, используя современные цифровые технологии в интересном и наглядном формате представила одно из решений этой задачи.

Фото: Номер один

Татьяна Жамсуева, «Номер один».

Фото Номер Один