Культура 27.09.2024 в 15:38

На конкурсе красоты в Улан-Удэ выберут самого крутого «мистера»

За корону поборются 10 красавчиков солидного возраста
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Текст: Елена Кокорина
На конкурсе красоты в Улан-Удэ выберут самого крутого «мистера»

Уже завтра, 28 сентября в Улан-Удэ впервые состоится финал мужского конкурса красоты, в котором примут участие жители нашего города. Он пройдет в парке «Юбилейный» и начнется в 15 часов.

Кастинг конкурса красоты и таланта «Король серебряного возраста 55+» провели накануне и отобрали десяток смелых и достойных участников. Самому молодому из них 56 лет, а самому старшему – 83 года.

- К участию приглашались активные и уверенные в себе мужчины, готовые блеснуть талантами. Чтобы достойно представить себя на главной сцене парка, конкурсанты получили уроки дефиле, хореографии, поработали с фотографами и видеографами, - рассказали в мэрии города.

Все участники конкурса получат ленты, кубки и медали ручной работы, а также другие достойные призы.

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site

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