Культура 01.10.2024 в 15:28

Врач-психиатр стал королем серебряного возраста

Подвели итог городского конкурса красоты среди мужчин 55+
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Текст: Татьяна Жамсуева
Врач-психиатр стал королем серебряного возраста

Победителем стал бывший врач-психиатр, работавший в Федеральной службе исполнения наказания Цыремпил Очиров. Он женат, у него трое детей и четверо внуков.

Ранее мы писали про кастинг конкурса красоты и таланта «Король серебряного возраста 55+», в котором отобрали десяток смелых и достойных участников. Самому молодому из них 56 лет, а самому старшему 83 года. К участию приглашались активные и уверенные в себе мужчины, готовые блеснуть талантами. Конкурс прошел в парке «Юбилейный» г. Улан-Удэ.

Фото ТГ Мэрия Улан-Удэ

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