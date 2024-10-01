Врач-психиатр стал королем серебряного возраста

Победителем стал бывший врач-психиатр, работавший в Федеральной службе исполнения наказания Цыремпил Очиров. Он женат, у него трое детей и четверо внуков.

Ранее мы писали про кастинг конкурса красоты и таланта «Король серебряного возраста 55+», в котором отобрали десяток смелых и достойных участников. Самому молодому из них 56 лет, а самому старшему 83 года. К участию приглашались активные и уверенные в себе мужчины, готовые блеснуть талантами. Конкурс прошел в парке «Юбилейный» г. Улан-Удэ.

Фото ТГ Мэрия Улан-Удэ