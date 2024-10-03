В Улан-Удэ стартовали продажи билетов на оперу «Евгений Онегин»

Бурятский театр оперы и балета объявил о старте продаж на премьерный спектакль – оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин», которая станет подлинным украшением юбилейного театрального сезона. Премьера спектакля посвящена 225-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Впервые опера «Евгений Онегин» была поставлена на сцене Бурят-Монгольского музыкально-драматического театра в 1943 году, став важной вехой в истории освоения классического оперного наследия в Бурятии. Спектакль был возобновлён в 1945, 1947, 1951, 1957, 1981, 2015 и 2021 годах, каждый раз подтверждая свою важную роль в репертуаре театра и демонстрируя высокий уровень исполнительского мастерства бурятских артистов.

- «Евгений Онегин» глубоко погружает зрителя в мир чувств и переживаний, воспевая красоту пушкинской поэзии через музыкальные образы, что сделало её бессмертной. Вся постановка будет проникнута уважением к классическому тексту Александра Сергеевича Пушкина и великой музыке Петра Ильича Чайковского. Постановочная группа с трепетом отнесётся к оригинальному произведению, передавая его дух и идею, но при этом создаст уникальный визуальный язык, который позволит зрителю ещё глубже погрузиться в трагедию Онегина и Татьяны, - рассказали в пресс-службе театра.

Музыкальным руководителем и дирижёром постановки выступит заслуженный деятель искусств России Владимир Рылов, художником-постановщиков – Алексей Амбаев, а художником по костюмам – Татьяна Тышкенова. Валерий Волчанецкий предстанет как хормейстер-постановщик, а консультантом по пластике – Александр Курбатов.

Премьера состоится 22 и 23 ноября. Билеты уже поступили в продажу. Купить их можно в кассе и на сайте театра, в том числе по «Пушкинской карте».

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Фото: Бурятский театр оперы и балета