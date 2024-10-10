Культура 10.10.2024 в 13:52

В Бурятии ищут талантливых артистов на курс известного режиссера Олега Юмова

Заявки нужно успеть подать до 1 ноября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии ищут талантливых артистов на курс известного режиссера Олега Юмова

В Бурятии ищут талантливых артистов на курс известного режиссера Олега Юмова. Заявки нужно успеть подать до 1 ноября.

Государственный Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева вместе с Восточно-Сибирским государственным институтом культуры объявил целевой набор II бурятской национальной студии на факультет искусств на бюджетные места.

Мастер курса - Олег Юмов, художественный руководитель Буряад театра.

Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку, ЕГЭ по русской литературе (желающим администрация Буряад театра предоставит онлайн - репетитора).

Также для участия в отборе нужно:

- подготовить к прочтению стихотворение, басню, прозу (все из классической литературы на русском и бурятском языке на выбор)

- подготовить песню на русском или бурятском языке (владение музыкальным инструментом приветствуется)

- подготовить танец

До 1 ноября необходимо отправить видеовизитку с краткой самопрезентацией и фото в полный рост на почту: gbatd@mail.ru

Телефон для справок: Динганорбоева Жажан Владимировна, тел.8(924)7720308, e-mail: gbatd@mail.ru

 

Фото: Номер один

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