Культура 26.10.2024 в 15:02

В Национальной библиотеке Бурятии наступит Ночь искусств

Гостей библиотеки ждет насыщенная культурная программа

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Текст: Анастасия Величко
В Национальной библиотеке Бурятии наступит Ночь искусств

2 ноября в Национальной библиотеке пройдет всероссийская акция «Ночь искусств» (6+). В этом году традиционное мероприятие приурочено ко Дню народного единства и состоится под девизом «Россия объединяет».

2 ноября в 17:00 в зале литературы по культуре и искусству посетители смогут обучиться основам акварельного рисунка. Мастер-класс «Цветы Бурятии» проведет выпускник магистратуры ВСГИК по классу живописи, руководитель школы «Ренессанс» Антон Поляков.

Также в рамках мероприятия пройдут лекции по истории и психологии. В 17.00 в усадьбе Молчанова Национальной библиотеки пройдет лекция «Печати и экслибрисы буддийских текстов». Кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Суржана Миягашева расскажет читателям библиотеки о разнообразных печатях и экслибрисах, которые можно встретить на многих буддийских текстах из собраний монгольских рукописей и ксилографов.

— Подобные знаки представляли собой владельческие печати из семейных, личных, а также монастырских библиотек, поэтому они представляют ценный материал для исследования традиционной культуры монгольских народов, — отмечает Суржана Миягашева.

В 18:00 гости библиотеки смогут попасть на «Кофе с психологом». Встречу в усадьбе Молчанова проведет известный психолог Павел Хамаев. Специалист научит слушателей лекции управлять стрессом и поможет прийти к эмоциональному благополучию.

Ночь искусств завершится экскурсией по Национальной библиотеке, она стартует в 20:00. У посетителей появится уникальная возможность познакомиться с библиотекой поближе, а также заглянуть на обзорную площадку, откуда открывается потрясающий вид на вечерний Улан-Удэ.

Вход на мероприятия свободный.

Возрастной ценз: 6+


Фото: "Номер один"

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