Культура 28.10.2024 в 17:09

В Бурятии выберут лучших молодых вокалистов

Гала концерт и награждение конкурсантов состоится 28 ноября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выберут лучших молодых вокалистов

Гала концерт Межрегионального конкурса молодых вокалистов и награждение конкурсантов состоится 28 ноября в 18:00 в концертном зале Колледжа искусств (возрастное ограничение 6+).

- Молодые музыканты из Бурятии, участвующие в концерте – это будущее профессионального искусства. В конкурсе принимают участие представители других регионов, - пояснили в минкульте Бурятии.

Межрегиональный конкурс молодых вокалистов пройдет с 27 по 28 ноября этого года в Улан-Удэ. Заявку для участия необходимо направить до 23 ноября этого года.

Испытания пройдут по двум категориям: 1 категория – это вокалисты -солисты, артисты академического хора, ансамбля (до 35 лет включительно); 2 категория – это студенты ССУЗов и ВУЗов.

Оргкомитетом также будут учреждены специальные призы: «Лучший бас», «Лучший тенор», «Лучший женский голос».

В состав жюри конкурса войдут видные деятели музыкального искусства Республики Бурятия.

Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте колледжа искусств РБ.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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