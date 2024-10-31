Культура 31.10.2024 в 10:43

Ансамбль «Лотос» из Бурятии занял первое место на Международном фестивале

Юные артисты победили в номинации «Народный танец»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Ансамбль «Лотос» из Бурятии занял первое место на Международном фестивале

30 октября в Харбине завершился XV-й Международный фестиваль «Русский Харбин» с участием хореографических коллективов из России и КНР.

Ансамбль «Лотос» из Бурятии занял первое место на Международном фестивале в Харбине. Юные артисты победили в номинации «Народный танец».

- Республику Бурятия представили участники базового коллектива Центра народного творчества – ансамбля восточного танца «Лотос». Коллектив представил четыре хореографические композиции от двух групп: старшей и средней. Это кыргызский танец, композиция «Вместе в ёхоре кружась» (Иркутский), «На просторах земли родной» (проект «Сэсэг бороо» и казахский танец «Айжанкыз». По итогам фестивальной программы ансамбль восточного танца «Лотос» стал лауреатом I степени в номинации «Народный танец», - сообщили в минкульте Бурятии.

Фестиваль проходил в 10 номинациях: народно-сценический танец, народный стилизованный танец, современная хореография (contemporary dance, modern dance и др.), эстрадный танец, street dance, историко-бытовой, этнический танец, оригинальный жанр, авторская и экспериментальная хореография. 

 

Фото: минкульт РБ

Все новости

Житель Улан-Удэ расправился с собутыльниками
31.10.2024 в 10:45
Ансамбль «Лотос» из Бурятии занял первое место на Международном фестивале
31.10.2024 в 10:43
В Бурятии пьяному водителю дали срок за смертельное ДТП
31.10.2024 в 10:24
Горсовет Улан-Удэ начал работу над бюджетом-2025
31.10.2024 в 09:47
Игорь Шутенков: Решили проблемы, которые на протяжении десятилетий мешали жить людям и развиваться городу
31.10.2024 в 09:47
С «черных лесорубов» в Бурятии взыскали более миллиона рублей
31.10.2024 в 09:38
Землетрясение произошло сегодня утром в Бурятии
31.10.2024 в 09:36
В Улан-Удэ убийцу нашли по ДНК на горлышке бутылки
31.10.2024 в 09:27
Семейное обучение
31.10.2024 в 09:00
Три человека погибли на ночных пожарах в Бурятии
31.10.2024 в 07:53
ЗУРХАЙ
с 30 октября по 5 ноября

Читайте также
День Народного единства в Улан-Удэ отметят флешмобом и концертами
Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города
30.10.2024 в 17:50
В Бурятии возрождают школу для юных композиторов
Занятия в ней будут вести лучшие композиторы республики
30.10.2024 в 15:22
Авторы кино из Бурятии могут побороться за Дальневосточную кинопремию
Приём заявок продлится до 15 ноября 2024 года
30.10.2024 в 09:47
В Бурятии выберут лучших молодых вокалистов
Гала концерт и награждение конкурсантов состоится 28 ноября
28.10.2024 в 17:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru