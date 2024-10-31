30 октября в Харбине завершился XV-й Международный фестиваль «Русский Харбин» с участием хореографических коллективов из России и КНР.

Ансамбль «Лотос» из Бурятии занял первое место на Международном фестивале в Харбине. Юные артисты победили в номинации «Народный танец».

- Республику Бурятия представили участники базового коллектива Центра народного творчества – ансамбля восточного танца «Лотос». Коллектив представил четыре хореографические композиции от двух групп: старшей и средней. Это кыргызский танец, композиция «Вместе в ёхоре кружась» (Иркутский), «На просторах земли родной» (проект «Сэсэг бороо» и казахский танец «Айжанкыз». По итогам фестивальной программы ансамбль восточного танца «Лотос» стал лауреатом I степени в номинации «Народный танец», - сообщили в минкульте Бурятии.

Фестиваль проходил в 10 номинациях: народно-сценический танец, народный стилизованный танец, современная хореография (contemporary dance, modern dance и др.), эстрадный танец, street dance, историко-бытовой, этнический танец, оригинальный жанр, авторская и экспериментальная хореография.

Фото: минкульт РБ