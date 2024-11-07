Культура 07.11.2024 в 17:13

Танцоров и педагогов Бурятии приглашают на курсы по хореографии

Заявки на участие принимаются до 11 ноября
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Текст: Служба информации "Номер один"
Танцоров и педагогов Бурятии приглашают на курсы по хореографии

С 12 по 14 ноября Республиканский центр народного творчества приглашает на хореографический интенсив руководителей хореографических коллективов, ансамблей, педагогов дополнительного образования, школ искусств и всех желающих, кто увлекается танцами.

Заявки на участие принимаются до 11 ноября на электронную почту: ontrcnt@mail.ru в теме письма указать: «Курсы по хореографии».

Мастер-классы на курсах проведут ведущие специалисты в области хореографии Республики Бурятия. Курсы повышения квалификации будут проходить в офлайн и онлайн формате. Ссылка на видеоконференцию будет отправлена дополнительно.

После окончания обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Координатор курсов – Наталья Санжеева, заведующая сектором хореографии, контактный телефон: 8(983) 431 67 71

С программой курсов можно ознакомиться на сайте РЦНТ.

 

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

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