Танцоров и педагогов Бурятии приглашают на курсы по хореографии

С 12 по 14 ноября Республиканский центр народного творчества приглашает на хореографический интенсив руководителей хореографических коллективов, ансамблей, педагогов дополнительного образования, школ искусств и всех желающих, кто увлекается танцами.

Заявки на участие принимаются до 11 ноября на электронную почту: ontrcnt@mail.ru в теме письма указать: «Курсы по хореографии».



Мастер-классы на курсах проведут ведущие специалисты в области хореографии Республики Бурятия. Курсы повышения квалификации будут проходить в офлайн и онлайн формате. Ссылка на видеоконференцию будет отправлена дополнительно.



После окончания обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Координатор курсов – Наталья Санжеева, заведующая сектором хореографии, контактный телефон: 8(983) 431 67 71

С программой курсов можно ознакомиться на сайте РЦНТ.

Фото: loon.site