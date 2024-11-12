Цирк Бурятии приготовил новую шоу-программу «Колесо времени»

Государственный цирк Бурятии приготовил обновленную шоу-программу «Колесо времени», которую можно увидеть в новогодние праздники (возрастное ограничение 0+).

С 28 декабря по 03 января в физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ государственный цирк Бурятии превратится в волшебную страну, где ловкие акробаты будут парить в воздухе, жонглеры покажут мастерство управления с кольцами, булавами, а забавные клоуны создадут атмосферу веселья и радости.

- Новый год – это, пожалуй, самый любимый праздник как для детей, так и для взрослых. А цирк - это то место, которое перенесет вас в сказку и волшебную ауру детства. В эти дни проходит традиционная Елка Главы Бурятии - мероприятие, собирающее ежегодно много зрителей, а наш коллектив радует своими выступлениями. Мы приглашаем всех на праздник! – говорит директор цирка Бурятии Тудуп Батуев.

«Колесо времени» – не просто цирковое представление, а путешествие сквозь время, где оживают чудеса.

Показ спектаклей состоится с 28-29 декабря и 2-3 января в 11:00 и 15:00 в ФСК г. Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: loon.site