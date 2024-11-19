Культура 19.11.2024 в 13:06

В Бурятии пройдет XI Республиканский фестиваль «Родники творчества»

Он посвящен Международному Дню инвалидов и Году семьи
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии пройдет XI Республиканский фестиваль «Родники творчества»

21 ноября в 11.00 в Улан-Удэнском комплексном центре социального обслуживания населения «Доверие» состоится XI Республиканский Фестиваль «Родники творчества - 2024», посвященный Международному Дню инвалидов и Году семьи (возрастное ограничение 0+).

Традиционно определены 8 номинаций: вокальные ансамбли; эстрадный вокал; народный вокал; дуэты и трио; танцы; художественное слово; «Я-автор» (в номинации участвуют авторы стихов и песен); инструментальное исполнение.

В Фестивале будут представлены 35 художественных номеров от представителей и коллективов городских и районных общественных организаций инвалидов.

- Фестиваль призван показать творческий потенциал маломобильных людей, организаций и коллективов граждан с ограниченными возможностями здоровья, и активно вовлечь их в культурную жизнь республики. Всем участникам, занявшим призовые места в каждой номинации, будут вручены дипломы и специальные призы, - сообщают организаторы мероприятия.

Мероприятие проводится с 2014 года БРОО «Всероссийское общество инвалидов» и управлением социальной защиты населения по г. Улан-Удэ при поддержке минсоцзащиты Бурятии.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

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