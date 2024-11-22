Культура 22.11.2024 в 15:20

Жителей Улан-Удэ приглашают на Гала-концерт молодых вокалистов

В нем примут участие студенты ССУЗов и ВУЗов, артисты хоров и вокалисты театров
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ приглашают на Гала-концерт молодых вокалистов

Жителей Улан-Удэ приглашают на Гала-концерт молодых вокалистов (возрастное ограничение 6+). Он состоится 28 ноября, в 18.00 в колледже искусств им. П.И. Чайковского. В мероприятии примут участие студенты ССУЗов и ВУЗов, артисты хоров и вокалисты театров.

- В Гала-концерте примут участие конкурсанты Межрегионального конкурса молодых вокалистов. Будут оцениваться исполнители академического пения. В состав жюри конкурса войдут видные деятели музыкального искусства Бурятии, - сообщили в колледже искусств им. П.И. Чайковского.

Испытания пройдут по четырем категориям: студенты ССУЗов; студенты ВУЗов; артисты академического хора и других творческих коллективов; вокалисты -солисты театров, концертных организаций.

Гала-концерт и торжественное награждение лауреатов XVI Межрегионального конкурса молодых вокалистов состоится 28 ноября в 18:00 в концертном зале колледжа искусств им. П.И. Чайковского.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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