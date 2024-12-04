В Бурятии назначили нового директора Республиканской детско-юношеской библиотеки. Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева представила коллективу учреждения нового руководителя – Анну Викулину. Накануне прошло официальное представление нового директора.

Викулина Анна Анатольевна в библиотечной отрасли не новичок: с 2019 года работала библиотекарем МАУ «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ».

Затем, с 4 октября 2021 переведена на должность заведующего филиалом №5 МАУ «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ». Это модельная библиотека «Семейный меридиан», созданная в 2019 году в микрорайоне Восточный.

- Для руководителя республиканского учреждения культуры необходимо глубокое понимание значимости библиотечной работы для развития общества. Сейчас большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей и молодежи, духовно-нравственному воспитанию наших граждан, созданию инклюзивного общества, популяризации здорового образа жизни. Мы уверены, что под вашим руководством наша библиотека продолжит и будет развивать традиции высококачественного обслуживания и сохранения культурного наследия, - подчеркнула министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Отметим, что ранее в главной детской библиотеке республики была проведена огромная работа по улучшению материально-технической базы. В 2023 году завершен капитальный ремонт помещений Центра чтения детей им. Б. Абидуева на сумму более 12 миллионов рублей и работа будет продолжена.

Уже в течение 10 лет с большим успехом среди читателей проводится фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ» (0+). Ежегодно проходят «Неделя детской книги» (0+), День славянской письменности и культуры (0+), Всероссийская акция «Библионочь» (0+) и множество других мероприятий.

В этом году Республиканская детско-юношеская библиотека дает старт новогодним мероприятиям уже с 15 декабря.

15 декабря состоится большой новогодний праздник «Ёлка в книжном царстве» (0+) с приглашением многодетных семей и семей участников СВО. Таким образом, завершается Год семьи в библиотеке.

Всего в Бурятии сейчас работает 30 детских библиотек. Детско-юношеская библиотека всегда была методическим центром и курировала все эти библиотеки. Она проводит семинары для муниципальных детских библиотек и оказывает методическую помощь.

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Фото: минкультуры РБ