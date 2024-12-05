Культура 05.12.2024 в 17:43

Мультяшные герои из Бурятии Бадма и Чагдар получили признание на Всероссийском фестивале

Об этом в своих соцсетях поделился автор мультфильма Эрдэни Жалцанов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мультяшные герои из Бурятии Бадма и Чагдар получили признание на Всероссийском фестивале

Популярные персонажи бурятского мультфильма «Бадма и Чагдар» (возрастное ограничение 0+) от семьи Жалцановых были отмечены дипломами на X Всероссийском открытом фестивале семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» (0+). Об этом в своих соцсетях поделился автор мультфильма Эрдэни Жалцанов.

- Получили по почте наш диплом. Спасибо нашим друзьям, Бадме и Чагдару за такой приятный сюрприз! Спасибо организаторам фестиваля. Бадма и Чагдар, оказывается, со следующего фестиваля зачинатели новой номинации «Телетеатр». Особая благодарность авторам мультика, композитору Сарантуя Жалцановой - Дмитриевой, переводчику на Монгол Бичиг Цогт - Эрдэнэ Монгол Мазаалай и всем нашим благодарным друзьям Чагдара и Бадмы по всему миру, - написал он.


Напомним, что серии о приключениях мальчиков из Бурятии Бадмы и Чагдара выходят на YouTube с 2020 года и уже успели завоевать сердца зрителей.

 

Фото: правительство Бурятии, и личная страница Эрдэни Жалцанова Вконтакте https://vk.com/sartul

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