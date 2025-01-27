Две молодые актрисы будут выступать в Русском драмтеатре в Улан-Удэ

Актерский состав Государственного русского драматического театра имени Николая Бестужева пополнился двумя новыми артистками. Как сообщили в министерстве культуры Бурятии, это Александра Володарская и Надежда Коковина.Надежда Коковина родилась и выросла в Улан-Удэ, в 2001 году окончила театральную кафедру ВСГАКИ по специальности «режиссер любительского театра». Сейчас учится на третьем курсе в ГИТИСе в мастерской А. Шейнина. Надежда уже знакома публике столицы Бурятии - ранее она служила в Молодежном художественном театре. За 6 лет актерской карьеры в «Молодежке» сыграла 11 ролей.Александра Володарская тоже родилась и выросла в Улан-Удэ. Она окончила колледж искусств имени П.И. Чайковского. Сейчас учится на третьем курсе ГИТИСа и мечтает развиваться в профессии и дальше. До прихода в Русский драмтеатр Александра также служила в Молодежном художественном театре три года. Сыграла 14 разноплановых ролей.«Обе девушки отметили, что для них очень важен личностный и профессиональный рост. Именно поэтому они решили сменить сцену в камерном театре на сцену в первом профессиональном театре Бурятии - Русском драматическом. Надежда и Александра уже приступили к работе в Русском драмтеатре и сейчас вводятся в спектакль «Жить или нежить» (12+)», - рассказали в министерстве культуры.