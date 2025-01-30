Актер из Бурятии снялся в боевике с российскими звездами

20 февраля в кинотеатрах страны выйдет фильм «Красный шёлк» (16+), в котором одну из ролей сыграет актер из Бурятии Жаргал Бадмацыренов. Его партнерами по кадру стали знаменитые Милош Бикович, Гоша Куценко, Елена Подкаминская, а также актёры из Китая.

Но на одной съемочной площадке с именитыми актерами наш земляк окажется не впервые. В 2019 году он снялся в сериале «Полярный», где главную роль сыграл Михаил Пореченков, а также снимались Иван Охлобыстин и Екатерина Шпица. Жаргал там исполнил роль хулигана из 90-х – Толика.

Создатели боевика «Красный шелк» обещают зрителям захватывающее и динамичное повествование с детективным уклоном, а также неожиданные повороты сюжета.

Возрастное ограничение 16+

Фото: скриншот официального трейлера фильма «Красный шёлк»