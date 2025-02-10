В Бурятии стартовал отбор заявок на III конкурс школьных театров «Алтан Баг»

Театр кукол «Ульгэр» объявляет о старте приема заявок на III конкурс школьных театров «Алтан Баг» (возрастное ограничение 6+). В фестивале-конкурсе могут участвовать все школьные театры общеобразовательных учреждений республики Бурятия.

Напомним, второй фестиваль-конкурс «Алтан Баг» прошел в ноябре 2024 года и вызвал большой интерес у зрителей и участников.

- Главный приз конкурса – поездка в Москву для посещения ведущих театров страны и участия в Дне открытых дверей лучших театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Победитель также получит звание «Лучший школьный театр - 2025» и специальный приз «Алтан Баг», - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на конкурс по установленной форме и приложить к ней видеозапись открытого урока (тренинга) продолжительностью до 10 минут по одному из направлений: сценическая речь, сценическое движение, актёрское мастерство.

Срок подачи заявок – до 19 апреля 2025 года.

Результаты первого тура будут объявлены 26 апреля 2025 года на сайте Министерства культуры РБ и официальной странице театра кукол «Ульгэр» во ВКонтакте.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте министерства культуры РБ.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site