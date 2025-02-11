В Улан-Удэ откроется выставка о выдающемся скульпторе Геннадии Васильеве

14 февраля в 16:00 Художественном музее им. Ц.С. Сампилова откроется выставка «Бурятия моя» в память о выдающемся скульпторе Геннадии Васильеве, приуроченная к 85-летию мастера (возрастное ограничение 0+).

- Работы Геннадия Васильева — это уникальный диалог между природой и человеком. От мифологических сюжетов до портретов современников, его произведения наполнены глубоким символизмом и динамикой. Он умело оживлял дерево, превращая его в проводника между прошлым и настоящим. Каждая скульптура — это история, вырезанная резцом, передающая эмоции и мысли автора, - рассказывают организаторы выставки.

Произведения Геннадия Васильева, такие как «Покровитель животных», «Мать» и «Арканщик», хранятся в крупнейших музеях страны и за рубежом: Государственной Третьяковской галерее, фондах Академии художеств, Киевском художественном музее и многих других.

На выставке будет представлено более 30 работ из частных коллекций и фондов музея, включая скульптуры «Мальчик с птичкой», «Охотник» и серию работ из кости, посвященную духовному наследию коренных народов Сибири.

Также зрителей ждет документальный фильм о творческом пути мастера и впервые представленные авторские эскизы из семейного архива Г.Г. Васильева.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один