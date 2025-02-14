Культура 14.02.2025 в 17:33

В Улан-Удэ откроется выставка известного мастера резьбы по дереву

Работы Самбу Батонимаева можно увидеть в центре современного искусства «Залуу»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ откроется выставка известного мастера резьбы по дереву

В Улан-Удэ скоро откроется выставка известного мастера резьбы по дереву Самбу Батонимаева (возрастное ограничение 0+). Его работы можно увидеть в центре современного искусства «Залуу» с 19 февраля.

- Приглашаем вас на открытие выставки работ Самбу Батонимаева – мастера резьбы по дереву и создателя традиционной бурятской мебели и буддийских алтарей. Здесь будут представлены работы, выполненные в технике ручной резьбы и росписи, а также буддийские алтари, изготовленные для дацанов Республики Бурятия и Забайкальского края, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

О мастере:

Мастерская Самбу Батонимаева была основана в 2016 году как семейное увлечение, но со временем превратилась в профессиональный цех. Мастерская изготавливает традиционную бурятскую мебель и буддийские алтари.

Мастерство Самбу передалось ему от его отца, Дугар-Нимы Будаевича. За годы работы он реализовал множество значимых проектов, включая: 

- Создание буддийских алтарей для дацанов Республики Бурятия и Забайкальского края; 

- Участие в реставрации Агинского дацана (2019); 

- Победу в конкурсе «Уран Дархан» в номинации «Художественная обработка дерева» (2021); 

- Изготовление выставочных витрин для Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке и алтаря для павильона Республики Бурятия на ВДНХ в Москве (2023); 

- Съемки программы «Артефакты. Бурятия. Тайна Белой Тары» для телеканала «Моя Планета» (2024).

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: ВК-группа мастерской Самбу Батонимаева https://vk.com/batonimaevs

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