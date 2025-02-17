Культура 17.02.2025 в 17:36

Жителей Бурятии приглашают отметить Сагаалган на праздничном концерте

Концерт состоится 10 марта в 17.30 в здании Национальной библиотеки
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают отметить Сагаалган на праздничном концерте

Жителей Бурятии приглашают отпраздновать Сагаалган на праздничном концерте фольклорного творческого ансамбля «Аза хүсэл». Концерт состоится 10 марта в 17.30 в здании Национальной библиотеки (возрастное ограничение 6+).

Коллектив порадует зрителей народными песнями: поздравлениями, прославлениями, посвящениями. Через них гости библиотеки познакомятся с вековыми традициями и обычаями бурятского народа, а также узнают об истории появления священного праздника Белого месяца.

— Мы - люди, влюбленные в песню, носители народных традиций, объединились в творческий коллектив по зову сердца, стремясь быть причастными к незримой связи и преемственности поколений. На наших встречах со зрителями мы рассказываем о красоте и мудрости, о житейской практичности и доброжелательности своего народа, о традициях, которые   строго соблюдались и сохранялись на протяжении веков, - отмечает художественный руководитель ансамбля Валерия Бабкинова.

Концерт пройдет 10 марта в 17:30 в Литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки (3 этаж). Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+

Справка:

Фольклорный творческий коллектив «Аза хүсэл» создан в 2013 году и работает при Национальной библиотеке Республики Бурятия. В составе любительского коллектива 19 человек — представители Забайкальского края, Иркутской области, Курумканского, Еравнинского, Кижингинского, Закаменского, Джидинского, Кяхтинского, Иволгинского районов Бурятии.

Репертуар включает песни восточных и западных бурят, а также русские и эвенкийские песни, эпосы и другие жанры народного фольклора. При этом в композициях используются разные языковые диалекты.

Коллектив принимает участие в республиканских, региональных, международных конкурсах и концертах. На международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине» среди более 6 тыс. участников из 47 стран коллектив вошел в число победителей.

 

Фото: Номер один

Теги
Сагаалган Бурятия национальная библиотека бурятии

Все новости

Улан-удэнцам необходимо поскорее оформить свои земельные участки
17.02.2025 в 17:48
Жителей Бурятии приглашают отметить Сагаалган на праздничном концерте
17.02.2025 в 17:36
Благодаря нацпроекту «Экология» в Бурятии ликвидировали 14 крупных свалок
17.02.2025 в 17:15
В Улан-Удэ стартовала недельная облава на водителей
17.02.2025 в 16:50
Бурятский художник Зорикто Доржиев вошел в жюри Всероссийского конкурса «Время смыслов»
17.02.2025 в 16:34
Друзья детства из Улан-Удэ отправятся дружить за решетку
17.02.2025 в 16:12
В Бурятии в рамках нацпроекта «Экология» восстановили более 170 тысяч гектаров леса
17.02.2025 в 16:07
Старшеклассники Бурятии смогут пересдать ЕГЭ в «президентские» дни
17.02.2025 в 15:53
В Улан-Удэ убийца испугался полиграфа
17.02.2025 в 15:44
«Байкальский экспресс» совершит рейсы по КБЖД в феврале и марте 2025 года
17.02.2025 в 15:28
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
Бурятский художник Зорикто Доржиев вошел в жюри Всероссийского конкурса «Время смыслов»
На конкурс плакатного искусства можно подать до трех работ, созданных в любой технике
17.02.2025 в 16:34
Зимний фестиваль монгольских верблюдов
Верблюд входит в пять драгоценностей для кочевой культуры не только монголов, но и бурят
15.02.2025 в 17:05
В Улан-Удэ откроется выставка известного мастера резьбы по дереву
Работы Самбу Батонимаева можно увидеть в центре современного искусства «Залуу»
14.02.2025 в 17:33
В Улан-Удэ откроется выставка о выдающемся скульпторе Геннадии Васильеве
Открытие состоится 14 февраля в музее им. Ц.С. Сампилова
11.02.2025 в 15:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru