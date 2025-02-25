Библиотеки Улан-Удэ приглашают жителей города на концерты и конкурсы

Библиотеки Улан-Удэ приготовили для горожан праздничные концертные и театрализованные программы, а также конкурсы и игры Мероприятия пройдут с 25 февраля по 2 марта во всех библиотеках города (возрастное ограничение 12+).

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ:

- Центр краеведческо-патриотических инициатив «Гид времени» приглашает 25 февраля в 11:00 на познавательно – игровую программу «Масленица широкая!» (возрастное ограничение 0+). Гостям расскажут об истоках возникновения праздника, его языческих корнях, о значении каждого из семи дней Масленичной недели. Также участников ждут игры, конкурсы, игровая программа и ароматные блины.

- Библиотека-филиал №17 приглашает 25 февраля в 14:00 и 26 февраля в 11:00 на фольклорно-игровую программу «Маслена идёт, весну под руку ведёт!» (возрастное ограничение 6+). В программе: отгадывание загадок, пение частушек, вспоминание пословиц о Масленице и участие в конкурсах и народных забавах, таких как плетение кос из лент и бои куклами.

- Библиотека-филиал №16 приглашает 25 февраля в 17:00 на концерт «Масленку встречаем — зиму провожаем» (возрастное ограничение 6+), на котором свою программу представит хор «Семейские янтари».

- 26 февраля в 10:00 в библиотеке-филиал №15 пройдет игровая программа «Масленица у ворот — заходи в наш хоровод» (возрастное ограничение 6+). Гости смогут принять участие в веселых играх, конкурсах и викторинах.

- 26 февраля в 13:00 в Яблоневом сквере состоится концертная программа «Приходи к нам на чаек, откушай вкусненький блинок» (возрастное ограничение 0+). Организатор: Библиотека-филиал № 21 и библиотека-филиал № 20

- 26 февраля в 15:00 в библиотеке-филиал № 4 можно будет обменяться рецептами блинов, а также узнать об истории празднования и традициях Масленицы в рамках мероприятия «Весну встречай, тепло привечай» (возрастное ограничение 12+).

- Библиотека-филиал № 3 28 февраля в 13:00 приглашает на игровую программу «Масленица славная, праздник золотой» (возрастное ограничение 12+). В рамках мероприятия гости познакомятся со старинными обрядами празднования Масленицы, примут участие в конкурсах и смогут ознакомится с тематической интерактивной книжной выставкой.

- Тропа «Юбилейная» 2 марта в 13:00 превратится в место прощания с зимой (возрастное ограничение 0+). Здесь горожан ждут веселые игры и конкурсы на свежем воздухе, а в завершении праздника — прощание с чучелом Масленицы. Организатор: PRO100БИБЛИОТЕКА

- 2 марта в 15:00 Центр чтения «Семейный меридиан» приглашает на литературно-игровое занятие «Марфушина сказка в три блина длиной» (возрастное ограничение 0+). Участники узнают, как отмечали Масленицу в давние времена, познакомятся с повестью Ю.И. Коваля «Полынные сказки» и одноименным мультфильмом, попробуют поговорить на полынном языке, и конечно, попробуют вкусные блины с горячим чаем.

Фото: Номер один