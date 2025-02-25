Слепой музыкант из Бурятии написал песню об СВО

Незрячий музыкант из Заиграевского района Бурятии Алексей Асхадуллин написал песню о специальной военной операции и посвятил ее всем участникам СВО. Появление музыкального произведения под названием «У края России» он связал с третьей годовщиной спецоперации (24 февраля).

- Раньше Алексей жил у нас в Онохое, но несмотря на отъезд, продолжает радовать своим творчеством и всегда присылает свои записи к нам на почту. Эта песня — дань уважения всем, кто проявил мужество и отвагу, служа Родине. Благодаря таким артистам мы можем помнить и поддерживать героев на фронте и в тылу, - пишут в группе «Вперед. Заиграево» со ссылкой на администрацию поселка «Онохой».

Фото: скриншот видео «Вперед. Заиграево»